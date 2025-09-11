School Holidays: यहां 20 सितंबर से बंद रहेंगे स्कूल, जानें कितने दिन की होगी स्कूलों में दशहरा छुट्टियां?

Dussehra Holidays in schools: स्कूलों में दशहरा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया जा चुका है. आपके राज्य या शहर में बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे या नहीं? आइए जानते हैं.
Dussehra Holidays in schools: सितंबर के शुरुआती हफ्तों में भारत के कई राज्य और शहरों में स्कूल बंद रहे. इसकी वजह बाढ़, बदलता मौसम और खास दिन-त्योहार रहे हैं. हालांकि, आगामी दिनों में भी कई खास दिन और त्योहारों की लाइन लगने वाली है जिस वजह से रविवार के अलावा भी स्कूल बंद हो सकते हैं. कई स्कूलों में दशहरा की छुट्टी का ऐलान पहले से ही हो गया है. आपके शहर या राज्य में कब से दशहरा की छुट्टियां पड़ेगी? कहां 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे? आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
यहां होगी 20 सितंबर से दशहरा छुट्टियां
कर्नाटक के स्कूल में दशहरा छुट्टियां रहेंगी. 20 सितंबर 2025 से कर्नाटक में मध्यावधि अवकाश या दशहरा की छुट्टियों के कारण स्कूल बंद रहेंगे. यहां स्कूलों की छुट्टियां 6 अक्टूबर तक रहेगी. ये छुट्टियां राज्य के सरकारी और केंद्रीय बोर्ड दोनों स्कूलों पर लागू होंगी.
फिर से कब खुलेंगे स्कूल
20 सितंबर से कर्नाटक में बंद हुए स्कूल 7 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे. राज्य के सरकारी और केंद्रीय बोर्ड स्कूलों खुल जाएंगे. कर्नाटक में कुछ स्कूल 6 अक्टूबर 2025 तक बंद नहीं होंगे. इसके पीछे की वजह बोर्ड परीक्षा के लिए होने वाली तैयारियां हो सकती है. दशहरा और दिवाली की छुट्टियों का तालमेल बनाए रखने के लिए भी कुछ स्कूलों में दशहरा की पूरी छुट्टी नहीं मिलेगी.
यहां 13 दिन बंद रहेंगे स्कूल
दक्षिण कन्नड़ के सीबीएसई स्कूलों 3 अक्टूबर से खुल सकते हैं. तेलंगाना में 21 सितंबर से स्कूलों में दशहरा छुट्टियां रहेंगी. 3 अक्टूबर को स्कूल खुल जाएंगे. कुल 13 दिनों के लिए यहां स्कूल बंद रहेंगे. अधिक जानकारी के लिए छात्रों और उनके अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करें.
