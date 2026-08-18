/DUSU Election 2026: 18 सितंबर को वोटिंग, 19 को रिजल्ट, 13 सितंबर तक नामांकन; जानें उम्र, अटेंडेंस और कैंपेनिंग के सभी नियम

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति का सबसे बड़ा चुनाव यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) Election 2026 इस बार 18 सितंबर को आयोजित किया जाएगा. विश्वविद्यालय की आधिकारिक घोषणा के अनुसार, DUSU के पदाधिकारियों और सेंट्रल काउंसिल के सदस्यों के लिए वोटों की गिनती 19 सितंबर 2026 को होगी. चुनाव को लेकर विश्वविद्यालय ने नामांकन, पात्रता और प्रचार से जुड़े कई नियम भी जारी किए हैं.
कैंडिडेट के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. नामांकन दोपहर 3 बजे तक जमा किया जा सकेगा. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच 3:15 बजे तक की जाएगी. इसी दिन शाम 6 बजे तक योग्य कैंडिडेट्स की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी.
विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, छात्र संघ या प्रतिनिधि निकाय में केवल फुल-टाइम कोर्स में नियमित रूप से दाखिला लेने वाले विद्यार्थी ही शामिल हो सकते हैं. अंडरग्रेजुएट छात्रों के लिए 16 अगस्त 2026 को उम्र 17 से 22 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं पोस्टग्रेजुएट छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है.
चुनाव लड़ने वाले छात्रों के लिए उपस्थिति भी महत्वपूर्ण शर्त है. आधिकारिक दिशानिर्देश के अनुसार, उम्मीदवार के पास विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अटेंडेंस या 75 प्रतिशत उपस्थिति, इनमें से जो भी अधिक हो, उतनी अटेंडेंस होनी चाहिए. यानी केवल नामांकन दाखिल करना पर्याप्त नहीं होगा, उम्मीदवार को विश्वविद्यालय की उपस्थिति संबंधी शर्त भी पूरी करनी होगी.
इस बार विश्वविद्यालय ने पेपरलेस चुनाव प्रचार पर विशेष जोर दिया है. उम्मीदवार 12 सितंबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में अधिकतम 10 मिनट का चुनावी भाषण वीडियो क्लिप के रूप में जमा कर सकते हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी की मंजूरी के बाद वीडियो को दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.
उम्मीदवार प्रचार के लिए मुफ्त उपलब्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. विश्वविद्यालय के नियमों में कागज के इस्तेमाल की जगह डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा दिया गया है. इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार को अधिक नियंत्रित और पेपरलेस बनाना है.
DUSU चुनाव में प्रिंटेड पोस्टर, पंपलेट या किसी अन्य तरह की प्रिंटेड प्रचार सामग्री का इस्तेमाल प्रतिबंधित है. उम्मीदवार केवल हाथ से बनाए गए पोस्टर का इस्तेमाल कर सकेंगे. यानी प्रचार के दौरान प्रिंटेड सामग्री पर रोक रहेगी और उम्मीदवारों को निर्धारित विकल्पों के भीतर ही कैंपेन करना होगा.
चुनाव प्रचार के लिए लाउडस्पीकर और वाहनों के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. इसके अलावा प्रचार में जानवरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. विश्वविद्यालय ने किसी तरह के मैस्कॉट या मनोरंजन अथवा किसी चीज का प्रतिनिधित्व करने वाली कॉस्ट्यूम के इस्तेमाल को भी पूरी तरह प्रतिबंधित किया है.
आधिकारिक नियमों के मुताबिक, DUSU चुनाव के लिए कैंपेनिंग का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है. कॉलेज कैंपस में प्रचार करते समय प्रत्येक उम्मीदवार के साथ अधिकतम चार बोनाफाइड छात्र ही रह सकते हैं. इससे कैंपेनिंग के दौरान भीड़ और अव्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है.
विश्वविद्यालय ने चुनाव प्रचार के खर्च की अधिकतम सीमा भी तय की है. प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव प्रचार पर अधिकतम ₹5,000 खर्च कर सकेगा. उम्मीदवारों को इस सीमा का पालन करना होगा, जिससे चुनाव में अत्यधिक खर्च और संसाधनों के असमान इस्तेमाल को नियंत्रित किया जा सके.
DUSU Election 2026 में 18 सितंबर को मतदान होगा और 19 सितंबर को मतगणना की जाएगी. इससे पहले 13 सितंबर तक नामांकन, उसी दिन नामांकन पत्रों की जांच और शाम 6 बजे अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होगी. उम्र, अटेंडेंस, प्रचार सामग्री, सोशल मीडिया, खर्च और कैंपेनिंग समय को लेकर जारी नियमों का पालन सभी उम्मीदवारों के लिए जरूरी होगा. ऐसे में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सिर्फ राजनीतिक समर्थन ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय की चुनाव आचार संहिता को समझना भी बेहद अहम होगा.