DUSU Election Result 2025: अध्यक्ष पद पर ABVP-NSUI में टक्कर, कौन है जोसलिन नंदिता चौधरी और आर्यन मान? जानिए
Hindi Newsशिक्षा

DUSU Election Result 2025: अध्यक्ष पद पर ABVP-NSUI में टक्कर, कौन है जोसलिन नंदिता चौधरी और आर्यन मान? जानिए

DUSU Election Result 2025: अध्यक्ष पद पर NSUI से जोसलिन नंदिता चौधरी और ABVP से आर्यन मान एक दूसरे को सीधी टक्कर दे रहे हैं। आइए दोनों के बारे में जानते हैं.

Sep 19, 2025, 01:34 PM IST
DUSU Election Result 2025: अध्यक्ष पद पर ABVP-NSUI में टक्कर, कौन है जोसलिन नंदिता चौधरी और आर्यन मान? जानिए

DUSU Election Result 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 की वोटिंग के बाद अब मतगणना चल रही है. कुछ ही देर में नतीजे सामने आ जाएंगे. अध्यक्ष पद पर ABVP के आर्यन मान और NSUI की जोसलीन नंदिता चौधरी की सीधी टक्कर देखने को मिल रही है. दोनों के बीच एक तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा है. एक दूसरे को सीधा टक्कर देने वाले ABVP के आर्यन मान और NSUI के जोसलीन नंदिता चौधरी आखिर कौन हैं? आइए दोनों के बारे में जानते हैं.

जोसलिन नंदिता चौधरी कौन है?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस समर्थित एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए जोसलिन नंदिता चौधरी मैदा में है. राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली जोसलिन एक किसान परिवार से आती हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय में साल 2019 से छात्रा हैं. अपनी स्कूलिंग उन्होंने जयपुर की डीपीएस स्कूल से की है.

रिपोर्ट्स की मानें तो जोसलीन नंदिता चौधरी का पहले नाम जीतू चौधरी था लेकिन इसे बदलकर उहोंने जोसलीन नंदिता कर लिया. नाम की चर्चाओं के बीच ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है जिस वजह से अपना नाम जीतू चौधरी से उहोंने जोसलीन नंदिता चौधरी में बदल लिया है. हालांकि, नाम बदलने को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है. 10वीं और 12वीं मार्कशीट के वायरल होने पर ऐसी बातें सामने आई थी. फिलहाल NSUI से जोसलिन नंदिता चौधरी द्वारा बैलेट संख्या-5 पर चुनाव लड़ा गया है.

कौन है ABVP के आर्यन मान?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जोसलीन नंदिता चौधरी के सामने आर्यन मान हैं. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की ओर से आर्यन मान को चुना गया है. अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे आर्यन हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं और हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुके हैं. वर्तमान में मास्टर डिग्री के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं. रिपोर्ट्स की मानें को मान के परिवार एक बड़े शराब कारोबारी हैं. दादा प्रधान रह चुके हैं और पिता का शराब का कारोबार है.

