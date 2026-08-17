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DUSU Elections 2026: Gen Z वोटरों के बीच ABVP-NSUI की सीधी टक्कर, NEET विरोध के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसका चलेगा सिक्का?

डीयू डूसू चुनाव 2026 में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच मुकाबला तेज होने की तैयारी है. 18 सितंबर को मतदान और 19 सितंबर को मतगणना होगी. जानिए चार साल की UG पढ़ाई, कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्र सुरक्षा, विरोध प्रदर्शनों और युवा वोटरों से जुड़े मुद्दे.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 17, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:31 AM IST
DUSU Elections 2026: Gen Z वोटरों के बीच ABVP-NSUI की सीधी टक्कर, NEET विरोध के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसका चलेगा सिक्का?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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