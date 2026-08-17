/DUSU Elections 2026: Gen Z वोटरों के बीच ABVP-NSUI की सीधी टक्कर, NEET विरोध के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसका चलेगा सिक्का?

दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ चुनाव की सियासी गर्मी बढ़ने लगी है. इस बार मुकाबला सिर्फ ABVP और NSUI के बीच जीत-हार का नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के छात्रों के मुद्दों और उनकी राजनीतिक सोच का भी माना जा रहा है. 18 सितंबर को वोटिंग और 19 सितंबर को काउंटिंग होगी. चुनाव से करीब एक महीने पहले दोनों संगठन छात्रों के बीच पहुंच बढ़ा रहे हैं और उम्मीदवारों के चयन की तैयारी में जुट गए हैं. NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ Gen Z छात्रों के प्रदर्शन से लेकर कैंपस की पढ़ाई, सुरक्षा और सुविधाओं तक, कई मुद्दे इस चुनाव की दिशा तय कर सकते हैं.
पिछले 10 सालों में DUSU अध्यक्ष पद पर ABVP का दबदबा रहा है. संगठन ने इस दौरान आठ बार अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है, जबकि NSUI को दो बार सफलता मिली. इस बार भी ABVP सीधे छात्रों से संपर्क कर उनकी समस्याएं जानने और उन्हें अपने चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने की तैयारी कर रही है. ABVP वर्तमान में छात्रसंघ के तीन पदों पर काबिज है. संगठन पोस्टग्रेजुएट सीट, महिला सुरक्षा, एडमिशन सहायता, खेल, हॉस्टल और कैंपस कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों को प्रमुखता देने वाला है.
NSUI इस चुनाव में चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी में है. NSUI दिल्ली के प्रभारी अखिलेश यादव ने जी न्यूज से सब एडिटर शिवम तिवारी से बातचीत में दावा किया कि पहले बैच के करीब 30 फीसदी छात्रों ने ही चौथे साल में जाने का विकल्प चुना. उन्होंने NEP के तहत छात्रों को लेकर सवाल उठाए. यादव ने यह भी दावा किया कि DU में चौथे वर्ष की कुछ कक्षाओं को अलग-अलग कॉलेजों के बजाय क्लस्टर में कराने पर विचार किया जा रहा है. हालांकि, ये संगठन के दावे हैं.
NSUI छात्रों के संसद मार्च के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को भी चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है. संगठन ने मार्च में शामिल छात्रों से जुड़े बताए जा रहे जूते-चप्पल इकट्ठा किए हैं. इन्हें कैंपस अभियान के दौरान दिखाकर NSUI छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाएगी. संगठन खुद को Gen Z और आंदोलनकारी छात्रों की आवाज के तौर पर पेश करना चाहता है. NSUI ने कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षक व गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया है.
ABVP का चुनावी फोकस कैंपस में किए गए कामों और सुविधाओं पर रहने की उम्मीद है. संगठन के राज्य सचिव सार्थक शर्मा के अनुसार छात्रों से फीडबैक लिया जा रहा है. ABVP महिला सुरक्षा के लिए पिंक बूथ, एडमिशन से जुड़ी मदद के लिए हेल्प सेल और खेलों को बढ़ावा देने वाले Khelo DU कार्यक्रम को प्रमुखता दे रहा है. संगठन ने नॉर्थ और साउथ कैंपस में हॉस्टल सुविधाओं और DU में फ्री Wi-Fi का भी जिक्र किया है. शर्मा के मुताबिक करीब 200 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और कैंपस के डार्क स्पॉट पर काम हुआ है.
इस बार DUSU चुनाव पारंपरिक ABVP बनाम NSUI मुकाबले से आगे जाता दिख रहा है. NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ Gen Z छात्रों के प्रदर्शन, संसद मार्च, शिक्षा नीति, चार वर्षीय डिग्री, कैंपस सुविधाएं, सुरक्षा और छात्र प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे चर्चा में हैं. ऐसे में दोनों संगठनों के सामने चुनौती अपने बड़े राजनीतिक मुद्दों को छात्रों की रोजमर्रा की परेशानियों से जोड़ने की है. 18 सितंबर की वोटिंग और 19 सितंबर का नतीजा यह संकेत दे सकता है कि देश की बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले युवा इस समय किस तरह की छात्र राजनीति और किन मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं.