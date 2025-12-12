सूर्य के सबसे नजदीक है पृथ्वी का ये प्वॉइंट, जानें कितना ऊंचा है ये स्थान

Advertisement
Place Which is Closest To Sun: सूरज आग का गोला है सूरज तक पहुंच पाना तो दूर, उसको कुछ पल देखना भी मुश्किल है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी भी स्थान है जो सूरज के सबसे करीब है. चलिए जानते हैं वो कौन जी जगह है और सूरज से कितना दूर है.

 

 

Dec 12, 2025
Place Which is Closest To Sun: हमारी धरती सूरज के चारों ओर घूमती है. इंसान, पशु पक्षी और पेड़ पौधे सभी की एनर्जी का सोर्स सूरज की रोशनी है. सूरज की रोशनी पर्यावरण का संतुलन बनाए रखती है. ऐसे में हम आज आपको उस स्थान के बारे में बता रहे हैं जो धरती पर ही मौजूद है लेकिन सूर्य के सबसे करीब है. चलिए जानते हैं.

माउंट एवरेस्ट नहीं है
जब हम पृथ्वी के उस स्थान की बात करते हैं जो सूर्य के सबसे करीब है तो सबके मन में माउंट एवरेस्ट का ही नाम आता है. अधिकांश लोगों को लगता है कि माउंट एवरेस्ट ही वो स्थान होगा जो सूरज के सबसे करीब है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की हाइट समुद्र तल से सबसे ज्यादा है. लेकिन ऐसा नहीं है.

चिंबोराजो पर्वत
दरअसल, धरती पर इक्वाडोर का चिंबोराजो पर्वत सूरज के सबसे करीब है. ये साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वत का पार्ट है. इस पर्वत की ऊंचाई करीब 6263 मीटर है. ऐसे में सवाल उठता है जब नेपाल में स्थित 8848 मीटर ऊंचा दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट स्थित है तो चिंबोराजो सूरज के सबसे करीब कैसे हुआ. चलिए जानते हैं.

पृथ्वी के केंद्र से ऊंचाई
चिंबोराजो को ही सूरज के सबसे करीब माना जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प कारण है. दरअसल, भले ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो, लेकिन उसकी हाई समुद्र तल से मापी गई है. समुद्र तल से ऊंचाई के मामले में तो एवरेस्ट ही सबसे ऊंचा है, लेकिन धरती की भू आकृति या भूमध्यीय उभार के कारण चिंबोराजो की ऊंचाई पृथ्वी के केंद्र से सबसे ज्यादा है.
यह भी पढ़ें: दुनियां का इकलौता सांप जो रखता है हाथी को भी ढेर करने की ताकत, सिंगल बाइट में मौत की गारंटी!

 

धरती के केंद्र से कितना ऊंचा है चिंबोराजो
धरती के केंद्र से चिंबोराजो पर्वत की हाइट करीब 6384 किलोमीटर है. ये घरती के केंद्र से माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई के मामले में 2 किलोमीटर ज्यादा है. यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट की जगह चिंबोराजो को सूरज के सबसे करीब माना जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

