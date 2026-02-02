Budget 2026: युवाओं के लिए खुशखबरी! SSC को मिला 525.2 करोड़ का तोहफा, जानिए क्या है आयोग की भूमिका?

Advertisement
Education Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए यूनियन बजट 2026-2027 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) को 525.2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 01:52 PM IST
SSC Budget 2026: सोमवार, 01 फरवरी, 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में साल 2026-2027 का आम बजट पेश किया गया. केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और रोजगार से संबंधित कई बड़ी घोषणाएं और आवंटन किए. यूनियन बजट 2026-2027 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) को 525.2 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. पिछले बजट 2025-2026 में एसएससी को 515.15 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, जिसे संशोधित कर इस साल बजट 2026-2027 में 525.2 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

क्या है SSC? 
कर्मचारी चयन आयोग (SSC-Staff Selection Commission) भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन है, जो केंद्रीय सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती है. एसएससी की स्थापना 1977 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (DoPT-Department of Personnel and Training) के तहत काम करता है. 

क्या है SSC की भूमिका? 
भारत सरकार का एक प्रमुख संगठन एसएससी, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप 'B' (गैर-राजपत्रित) और ग्रुप 'C' (गैर-तकनीकी) पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करता है. नियुक्ति के लिए एसएससी निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से देश भर में भर्ती परीक्षा आयोजित करता है, जिसके माध्यम से जारी पदों पर योग्य और इच्छुक उम्मीदवार को चयनित किया जाता है. 

शिक्षा बजट 2026?
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की ओर से साझा किए गए बजट 2026 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कुल 139289.48 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गए हैं, जो 2025-2026 की तुलना में 8.27% की वृद्धि को दर्शाता है. वहीं, शिक्षा बजट 2025-2026 में से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी (DoSEL) को 83562.26 हजार करोड़ रुपये और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन (DoHE) को 55727.22 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. 

