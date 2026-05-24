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NEET 2026 Paper Leak: नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा विभाग सख्त! देश भर में फर्जी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई शुरू

NEET 2026  Paper Leak: NEET पेपर लीक मामले के बाद शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए लातूर के अवैध कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और मेस पर कार्रवाई शुरू कर दी है. कई संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी हुआ है, जबकि CBI पहले ही 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 24, 2026, 01:24 PM IST
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NEET 2026 Paper Leak: नीट पेपर लीक के बाद शिक्षा विभाग सख्त! देश भर में फर्जी कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई शुरू

NEET पेपर लीक विवाद के बाद अब शिक्षा विभाग और प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. महाराष्ट्र के लातूर में चल रहे अवैध कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और मेस के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. लातूर इंडस्ट्रियल एस्टेट के भीतर संचालित गैरकानूनी शैक्षणिक गतिविधियों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया गया है. प्रशासन का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र का इस्तेमाल शिक्षा और हॉस्टल जैसी गतिविधियों के लिए नियमों के खिलाफ किया जा रहा था. इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर में हलचल मच गई है. कई कोचिंग संचालक अब आगे की सरकारी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं और छात्रों में भी चिंता बढ़ गई है.

कौन-कौन आया जांच के घेरे में?

सीबीआई की जांच में अब तक इस पूरे रैकेट से जुड़े 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें लातूर के एक रिटायर्ड कर्मचारी और रेणुकाई करियर सेंटर (RCC) के डायरेक्टर शिवराव सोटेगांवकर का नाम भी शामिल है. बताया जा रहा है कि RCC लातूर का बड़ा कोचिंग संस्थान है, जिसकी कई जिलों में शाखाएं मौजूद हैं. इस साल यहां करीब 30 हजार छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. जांच एजेंसियों को शक है कि परीक्षा से जुड़ी कई अनियमितताएं इसी नेटवर्क के जरिए संचालित की जा रही थीं. सीबीआई अब इस पूरे मामले में पैसों के लेन-देन और अन्य जुड़े लोगों की भी जांच कर रही है.

क्यों जारी हुआ सख्त नोटिस?

जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर निखिल पाटिल ने 22 मई को लातूर इंडस्ट्रियल एस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी को सख्त नोटिस जारी किया. नोटिस में कहा गया कि औद्योगिक नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी प्रतिष्ठानों को तुरंत बंद किया जाए और इसकी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाए. यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिकार्जुन कट्टी और वकील प्रदीप मोरे की शिकायतों के बाद शुरू हुई. आरोप है कि कुछ लोगों ने औद्योगिक जमीन का इस्तेमाल कोचिंग और हॉस्टल चलाने के लिए किया. जांच में यह भी सामने आया कि करीब 16.56 करोड़ रुपये के समझौते के जरिए एक बड़ा प्लॉट लेकर वहां कोचिंग का ढांचा तैयार किया गया था.

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क्या लातूर का एजुकेशन हब संकट में?

लातूर पिछले कई वर्षों से महाराष्ट्र के बड़े एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता रहा है. यहां बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आते हैं. लेकिन अब प्रशासन की सख्त कार्रवाई से पूरे शिक्षा तंत्र पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. स्थानीय व्यापारी और कोचिंग संचालकों का कहना है कि अगर बड़े स्तर पर संस्थान बंद हुए तो हजारों लोगों की रोजी-रोटी प्रभावित हो सकती है. वहीं छात्रों और अभिभावकों में भी भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है. फिलहाल सभी की नजर सरकार और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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NEET 2026 Paper Leak

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