Advertisement
trendingNow13217801
Hindi Newsशिक्षाNEET Re-Exam में अपनी पसंद का शहर चुन सकेंगे छात्र, 14 जून को आएगा एडमिट कार्ड, शिक्षा मंत्री ने क्या बताया?

NEET Re-Exam में अपनी पसंद का शहर चुन सकेंगे छात्र, 14 जून को आएगा एडमिट कार्ड, शिक्षा मंत्री ने क्या बताया?

Education Minister Dharmendra Pradhan on NEET Re-Exam 2026: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट परीक्षा को लेकर कई घोषणाएं की हैं और नीट पेपर लीक को लेकर जानकारी साझा की है. आइए नीट रि-एग्जाम से जुड़ी बड़ घोषणाएं जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 15, 2026, 11:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Education Minister Dharmendra Pradhan on NEET paper leak 2026
Education Minister Dharmendra Pradhan on NEET paper leak 2026

Education Minister Dharmendra Pradhan on NEET Re-Exam 2026: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा से संबंधित मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस दौरान शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर लीक के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस वजह से नीट पेपर को रद्द किया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा मंत्री ने दोबार नीट परीक्षा से संबंधित जानकारी भी साझा की है. 3 मई को नीट यूजी 2026 परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके बाद 7 मई को पेपर के लीक होने की जानकारी मिली जिसके बाद 12 मई को नीट पेपर रद्द करने का फैसला लिया गया. इस मामले की जांच CBI कर रही है और जल्द जानकारी मिल सकेगी.

क्यों रद्द करना पड़ा एनटीएन का नीट पेपर?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 12 मई को नीट पेपर रद्द किया गया. सरकार को जानना था कि इसके पीछे किसी माफिया का कोई षड्यंत्र तो नहीं है. ये पूरे भारत के भविष्य को लेकर कदम उठाया गया था. गेस पेपर की आड़ में नीट का पूरा पेपर लीक होने से गलत उम्मीदवारों का चयन हो सकता था. इस वजह से सरकार को ये कठोर निर्णय लेना पड़ा.

क्या-क्या की गईं बड़ी घोषणाएं?

1. अपनी पसंद का चुन सकेंगे शहर- 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा में बैठने के लिए स्टूडेंट्स अपने पसंद का शहर चुन सकेंगे जिसके लिए एक हफ्त के लिए विंडो को खोला जाएगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

2. NEET UG Admit Card 2026- 

खबर अपडेट हो रही है...

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

Neet re exam

Trending news

बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
Narendra Modi
बड़ा फैसला होगा! PM मोदी ने अचानक 21 मई को सभी मंत्रियों की बैठक क्‍यों बुलाई?
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
BRICS summit
दिल्ली BRICS मीटिंग में भिड़े ईरान-UAE! मिडिल ईस्ट जंग पर हुई तीखी बहस
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
World most expensive vegetable
₹1 लाख किलो वाली सब्जी! अमीर भी खरीदने से पहले कांपते हैं, मटन-चिकन भी फेल
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
Petrol Diesel News
पेट्रोल-डीजल महंगा, दुनियाभर की रेट लिस्ट दिखाकर भाजपा ने कांग्रेस की बोलती बंद की
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
Peanut Name
UP की मूंगफली, बिहार में बादाम...तमिलनाडु में किस नाम से जानी जाती है?
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
V.D. Satheesan Kerala CM
'केरल में कानून हम तय करेंगे…' CM ऐलान के बाद मुस्लिम लीग के नारों पर मचा बवाल
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
PM Modi Record
नेहरू का 'अजेय' रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर PM मोदी! बस 25 दिन का और इंतजार
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
NEET Exam New Date
NEET EXAM की नई तारीख का ऐलान, 21 जून होगी परीक्षा; छात्रों को 5 हफ्तों का मिला समय
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
SIR News
'उसमें मुसलमानों का वोट काटा जाता है', SIR के तीसरे चरण पर बोले कांग्रेस के दिग्गज
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी
suvendu adhikari
सुवेंदु के निशाने पर अभिषेक! पहले हटाई Z+ सिक्योरिटी, अब बड़े एक्शन की तैयारी