NEET Re-Exam में अपनी पसंद का शहर चुन सकेंगे छात्र, 14 जून को आएगा एडमिट कार्ड, शिक्षा मंत्री ने क्या बताया?

Education Minister Dharmendra Pradhan on NEET Re-Exam 2026: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा से संबंधित मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. इस दौरान शिक्षा मंत्री ने नीट पेपर लीक के बारे में जानकारी दी और बताया कि किस वजह से नीट पेपर को रद्द किया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा शिक्षा मंत्री ने दोबार नीट परीक्षा से संबंधित जानकारी भी साझा की है. 3 मई को नीट यूजी 2026 परीक्षा आयोजित की गई थी. इसके बाद 7 मई को पेपर के लीक होने की जानकारी मिली जिसके बाद 12 मई को नीट पेपर रद्द करने का फैसला लिया गया. इस मामले की जांच CBI कर रही है और जल्द जानकारी मिल सकेगी.

क्यों रद्द करना पड़ा एनटीएन का नीट पेपर?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 12 मई को नीट पेपर रद्द किया गया. सरकार को जानना था कि इसके पीछे किसी माफिया का कोई षड्यंत्र तो नहीं है. ये पूरे भारत के भविष्य को लेकर कदम उठाया गया था. गेस पेपर की आड़ में नीट का पूरा पेपर लीक होने से गलत उम्मीदवारों का चयन हो सकता था. इस वजह से सरकार को ये कठोर निर्णय लेना पड़ा.

क्या-क्या की गईं बड़ी घोषणाएं?

1. अपनी पसंद का चुन सकेंगे शहर- 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा में बैठने के लिए स्टूडेंट्स अपने पसंद का शहर चुन सकेंगे जिसके लिए एक हफ्त के लिए विंडो को खोला जाएगा.

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2. NEET UG Admit Card 2026-

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