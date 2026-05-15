अगले साल ऑनलाइन होगी परीक्षा; 15 मिनट का अतिरिक्त समय... पेपर लीक के बाद बदले कई नियम

NEET 2026 Paper Update: NEET 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार अब पूरी तरह सख्त नजर आ रही है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा है कि पेपर लीक माफियाओं को किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा. सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है. उन्होंने माना कि नीट का पेपर लीक हुआ था और ये बेहद गंभीर मामला है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बावजूद सिस्टम में गड़बड़ी हुई. अब इसकी जिम्मेदारी मंत्रालय ने खुद ली है. उन्होंने बताया कि नीट यूजी की नई परीक्षा तारीख 21 जून तय की गई है. वहीं 14 जून तक छात्रों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे.

धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि 3 मई को नीट परीक्षा कराई गई थी. इसके कुछ दिन बाद 7 मई को ये जानकारी सामने आई कि जिस गेस पेपर की चर्चा हो रही थी. उसी से जुड़े सवाल असली परीक्षा में पूछे गए थे. इसके बाद सरकार तुरंत हरकत में आई. शुरुआती जांच कर मामला जांच एजेंसियों को सौंप दिया गया. 8 मई से जांच शुरू हुई और 12 मई को परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया. उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों के हित को देखते हुए लिया गया. सरकार नहीं चाहती थी कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय हो.

अब इस मामले की जांच करेगी CBI

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अब इस पूरे मामले की जांच CBI करेगी. एजेंसी यह पता लगाएगी कि आखिर कहां चूक हुई और किस स्तर पर लापरवाही सामने आई. उन्होंने कहा कि जो लोग इस गड़बड़ी में शामिल पाए जाएंगे. उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि दोबारा परीक्षा देने वाले छात्रों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े. इसके लिए कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. उन्होंने माना कि NTA में सुधार की जरूरत है और संस्था को मजबूत बनाने पर काम किया जाएगा.

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ऑनलाइन मोड में होगी परीक्षा...

सरकार ने परीक्षा व्यवस्था में बदलाव के संकेत भी दिए हैं. धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले साल से NEET परीक्षा ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी. इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ ये लंबी लड़ाई है और सरकार पीछे हटने वाली नहीं है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि 21 जून को होने वाली परीक्षा से गड़बड़ी करने वाले लोग दूर रहें. अगर किसी ने फिर ऐसी कोशिश की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

साफ-सुथरे तरीके से कराई जाएगी परीक्षा

छात्रों की परेशानियों को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने बात की, उन्होंने कहा कि सरकार समझती है कि परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्र मानसिक दबाव में हैं. कई परिवार भी परेशान हैं. लेकिन व्यवस्था को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए यह कठोर फैसला लेना जरूरी था. उन्होंने छात्रों से धैर्य रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि आगे की परीक्षा निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी.