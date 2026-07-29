/नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी और PM मोदी के लिए नई चुनौती, ग्रेस मार्क्स के लिए CBSE छात्रों का डिजिटल प्रोटेस्ट!

CBSE 12th Students Digital Protest: NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों को डिजिटल प्रोटेस्ट के बाद सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदशर्न करते हुए देखा गया. एक महीने से ज्यादा दिनों तक जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा जो बवाल के साथ बाद में देखने को मिला. हालांकि, वहां से अब छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है. शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद छात्र भी अपने-अपने स्थान वापस पहुंच चुके हैं, छात्रों के बीच का विरोध प्रदर्शन थमा नहीं है. अब स्कूल के छात्रों की ओर से सीबीएसई की गड़बड़ी को लेकर आवाज उठाई जा रही है.