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नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी और PM मोदी के लिए नई चुनौती, ग्रेस मार्क्स के लिए CBSE छात्रों का डिजिटल प्रोटेस्ट!

CBSE 12th Students Digital Protest for Grace Marks: सीबीएसई 12वीं के छात्रों का ग्रेस मार्क्स के लिए डिजिटल विरोध प्रदर्शन जारी होने की तैयारी में है. ऐसे में नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी और PM मोदी के लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 29, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:38 AM IST
नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी और PM मोदी के लिए नई चुनौती, ग्रेस मार्क्स के लिए CBSE छात्रों का डिजिटल प्रोटेस्ट!
Image Credit: cbse student digital protest

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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