/नए शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी और PM मोदी के लिए नई चुनौती, ग्रेस मार्क्स के लिए CBSE छात्रों का डिजिटल प्रोटेस्ट!

CBSE 12th Students Digital Protest: NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों को डिजिटल प्रोटेस्ट के बाद सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदशर्न करते हुए देखा गया. एक महीने से ज्यादा दिनों तक जंतर-मंतर पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा जो बवाल के साथ बाद में देखने को मिला. हालांकि, वहां से अब छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है. शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद छात्र भी अपने-अपने स्थान वापस पहुंच चुके हैं, छात्रों के बीच का विरोध प्रदर्शन थमा नहीं है. अब स्कूल के छात्रों की ओर से सीबीएसई की गड़बड़ी को लेकर आवाज उठाई जा रही है.
28 जुलाई 2026 को सीबीएसई कक्षा 12वीं का कम्पार्टमेंट एग्जाम आयोजित किया गया जिसके बाद छात्रों के बीच नाराजगी देखी गई. पहले ही डिजिटल चेकिंग यानी ओएसएम की मार से छात्र परेशान हैं कि कम्पार्टमेंट एग्जाम में फिजिक्स का पेपर इतना ज्यादा कठिन बताया गया है कि स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होने के बाद रो रहे हैं.
नीट पेपर लीक प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और छात्रों का भरोसा बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ा. साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद को संभालने की जिम्मेदारी प्रल्हाद जोशी को दी. मगर इसके साथ पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं. सीबीएसई के छात्र अब प्रदर्शन करने का विचार बना रहे हैं.
सोशल मीडिया X प्लेटफॉर्म पर सीबीएसई 12वीं के छात्रों की ओर से नाराजगी जताई जा रही है. वो लगातार पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी से गुहार करने के साथ ग्रेस मार्क्स की मांग करते दिखे हैं. हालांकि, कम्पार्टमेंट परीक्षा में आए कठिन पेपर के बाद बच्चों की नाराजगी बढ़ चुकी है. वो लगातार सीबीएसई बोर्ड के सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं.
I REQUEST TO STUDENTS OF @cbseindia29 TO START A DIGITAL PROTEST BY SHARING ALL THE OSM SCAM PROOFS AND TAG #CBSE CONSTANTLY AND POST HERE. I WILL PERSONALLY SEND THEM TO MEDIA AND HIGHER AUTHORITIES FOR HELP TO STUDENTS. YOU SHOULD ALSO TAG ME. START PROTEST FOR GRACE MARKS
— The Jadugar Titan (@TheJadugarTitan) July 28, 2026
सीबीएसई की ओर से आयोजित की गई कम्पार्टमेंट परीक्षा में जिस तरह से छात्रों के लिए एग्जाम मुख्य परीक्षा की तुलना में ज्यादा कठिन रहा है. ऐसे में छात्र काफी दुखी हुए हैं. उनका दावा है कि फिजिक्स का पेपर फरवरी में हुई परीक्षा की तुलना में ज्यादा हार्ड था. एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा जा रहा है कि 'फरवरी की परीक्षाओं के आधार पर सभी छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए.'
Aaj CBSE Class 12th ka COMPARTMENT Exam tha pehle CBSE ne bacchon ko OSM se mara aur aaj ka compartment ka paper PHYSICS SET 3 itna jyada HARD diya ki bachche paper dekar rote huye nikle 1st Board Exam se bahut jyada HARD aaya poora paper HARD ab bachche kya kare CBSE kyon…
— Navika Tripathi (@NavikaTripy3y) July 28, 2026