PSEB 12th Toppers List 2026: पंजाब बोर्ड 12वीं रिजल्ट में लड़कियों का दबदबा; सुपनीत कौर ने किया टॉप, देखें पूरी लिस्ट

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट और टॉपर्स लिस्ट जारी कर दी है. छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. राज्य के टॉपर्स को पंजाब सरकार सम्मानित करने के साथ पुरस्कार भी देगी.
Trending Photos
पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी Punjab School Education Board ने कक्षा 12वीं के छात्रों का इंतजार खत्म करते हुए रिजल्ट के साथ टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी है. जिन छात्रों ने इस साल PSEB 12वीं बोर्ड परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों और अभिभावकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.
क्या टॉपर्स को मिलेगा सम्मान और इनाम?
पंजाब बोर्ड की मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले मेधावी छात्रों के लिए यह उपलब्धि बेहद खास है. राज्य में टॉप करने वाले छात्रों को पंजाब सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा. इसके साथ ही शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार और विशेष पहचान भी दी जाएगी. बोर्ड का मानना है कि इससे दूसरे छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलेगी.
|मेरिट नं.
|रोल नंबर
|विद्यार्थी / पिता का नाम
|स्कूल का नाम
|रैंक
|अंक (%)
|001
|S2026184632
|सुपनीत कौर
राज सिंह
|गुरुकुल एकेडमी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, झुंठा (मानसा)
|001
|500/500
100.00%
|002
|H2026482108
|सुहानी चौहान
ललित चौहान
|बी.सी.एम. सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जमालपुर कॉलोनी (लुधियाना)
|001
|500/500
100.00%
|003
|H2026494333
|दीवांशी
वनीत जौहर
|तेजा सिंह स्वतंत्र मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लुधियाना)
|001
|500/500
100.00%
|004
|H2026570809
|आफरीन अज़ीम
अजेश कुमार
|प्ले-वेज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाहौरी गेट (पटियाला)
|002
|499/500
99.80%