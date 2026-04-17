JEE Main 2026 Result से पहले जान लें नए BTech कोर्स, नहीं तो छूट सकती है बेस्ट सीट

JEE Main 2026 Result (Soon): राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित किया जा सकता है. बस कुछ ही दिनों के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों की सूची सामने आ जाएगी. संयुक्त प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद सबसे खास स्टेज की शुरुआत होगी जो काउंसलिंग है. ये वो समय होता है जब छात्रों द्वारा लिए गए एक फैसले से पूरी इंजीनियरिंग और करियर की दिशा बदल सकता है. मगर यहां पर ही कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं और केवल पुरानी ब्रांच तक ही सीमित रह जाते हैं. ऐसे में हाथ से कई बार बेहतर विकल्प निकल जाते हैं. आज हम आपको राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों (NIT) के नए BTech कोर्स की लिस्ट बताने जा रहे हैं. साथ ही जानते हैं कि कब तक जेईई मेन परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा?

JEE Main Result 2026: कब तक आएगा रिजल्ट?

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के अनुसार जेईई मुख्य परीक्षा का परिणाम 20 अप्रैल 2026 के आसपास आ सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद JoSAA काउंसलिंग में NITs, IIITs और GFTIs की सीट अलॉटमेंट होगी. एनआईटी संस्थान की ओर से बीटेक के नए कोर्स पेश किए गए हैं जिनके बारे में जानकर सीट हासिल करने की उम्मीद बढ़ा सकते हैं.

NIT के नए बीटेक प्रोग्राम की लिस्ट

NIT त्रिची:- डेटा साइंस Add Zee News as a Preferred Source NIT सिलचर:- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) NIT दिल्ली:- एयरोस्पेस इंजीनियरिंग NIT दिल्ली:- VLSI डिजाइन और टेक्नोलॉजी NIT दिल्ली:- र्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस IT राउरकेला:- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) NIT कुरुक्षेत्र:- संशोधित बी.टेक पाठ्यक्रम NIT सुरथकल (NITK):- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NIT वारंगल:- डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NIT कुरुक्षेत्र:- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग (AIML) NIT कालीकट:- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस विशेषीकरण के साथ (AI CSE)

NIT दिल्ली में बीटेक के तीन नए कोर्स- एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, VLSI डिजाइन और टेक्नोलॉजी समेत र्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस शामिल हैं. अगर आप एआई या डाटा साइंस संबंधित कोर्स को अपनाना चाहते हैं तो एनईटी संस्थान के नए कोर्स के लिए सोच सकते हैं. इस साल AI, डाटा साइंस और VLSI जैसी नई ब्रांचों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है. अब पुराने ब्रांचों को चॉइस भरना बंद कर दीजिए और नए कोर्स के बारे में सोच सकते हैं.

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