Advertisement
trendingNow13204395
Hindi Newsशिक्षाभारत के 5 राज्यों को मिलेंगे नए CM, मुख्यमंत्री बनने पर क्या-क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं

भारत के 5 राज्यों को मिलेंगे नए CM, मुख्यमंत्री बनने पर क्या-क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं

Government Facilities for Chief Ministers: भारत के 5 राज्यों को आज यानी 4 मई 2026 को नए सीएम मिल जाएंगे. पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव में नतीजे घोषित किए जाएंगे. देश में सीएम को क्या-क्या सरकारी सुविधाएं मिलती हैं? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 04, 2026, 02:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Government Facilities for Chief Minister
Government Facilities for Chief Minister

Government Facilities for Chief Ministers: विधानसभा चुनावों 2026 के नतीजों का इंतजार जैसे-जैसे खत्म होने को है, वैसे-वैसे ये भी साफ होने वाला है कि किन राज्यों में नई सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा. भारत के 5 राज्यों- पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश), पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चल जाएगा कि सत्ता कौन सी पार्टी संभालेगी? इसके साथ ही राजनीतिक समीकरण में भी बदलाव हो सकता है. लोगों की दिलचस्पी सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा है बल्कि ये भी जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उस व्यक्ति की भूमिका, जिम्मेदारियां और सुविधाएं क्या होती हैं?

मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी पद होता है, जिस पर बैठने वाले व्यक्ति को प्रशासन चलाने से लेकर बड़े फैसले लेने तक कई अहम जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. इन जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई खास सुविधाएं भी दी जाती हैं, तो आइए जानते हैं कि भारत में मुख्यमंत्री को कौन-कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं और उनका महत्व क्या है?

भारत के मुख्यमंत्री को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

भारत में राज्य के प्रमुख होने के नाते एक मुख्यमंत्री को शानदार सुविधाएं मिलती हैं जिनमें एक आलीशान सरकारी बंगला, बुलेटप्रूफ सरकारी गाड़ियां, Z या Z+ सुरक्षा, निजी स्टाफ, ड्राइवर और देश भर में मुफ्त हवाई और रेल की यात्रा शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकारी आवास

भारत में मुख्यमंत्री को सरकारी आवास (Official Residence) दिया जाता है. कार्यकाल के समय तक मुख्यमंत्री को राज्य सरकार द्वारा दिए गए सरकारी बंगले में सीएम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं. चारों तरफ से ये आवास सुरक्षित और प्रशासनिक कामकाज के अनुकूल होता है. यहां रहने के लिए सीएम को कोई किराया नहीं देने होता है. रहने की सुविधा के अलावा अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं.

सरकारी वाहन और उच्च स्तरीय सुरक्षा

मुख्यमंत्री को सरकारी वाहन के अलावा उच्च स्तरीय सुरक्षा भी दी जाती है. एक सीएम के लिए सरकार की ओर से VIP गाड़ियां, एस्कॉर्ट और ड्राइवर उपलब्ध कराए जाते हैं जो सुरक्षा और आधिकारिक कार्यों के लिए होता है. इसके अलावा मुख्यमंत्री को Z या Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दी जाती है जिस वजह पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं.

सैलरी और भत्ते की सुविधा

मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा निर्धारित मासिक सैलरी और भत्ते की सुविधा दी जाती है. इसमें यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता कार्यालय खर्च भी शामिल होते हैं. सीएम के लिए एक पूरा निजी स्टाफ, सचिवालय और सलाहकार टीम भी होती है जो उनके काम में मदद करती है.

इतना ही नहीं, सीएम को यात्रा सुविधा भी दी जाती है. सरकारी काम के लिए सीएम को देश और विदेश यात्रा की सुविधा दी जाती है जिसका खर्च सरकार उठाती है. चिकित्सा सुविधा के तहत मुख्यमंत्री और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल सर्विस मिलती है.

ये भी पढ़ें- Thalapathy Vijay: तमिल सुपरस्टार जोसेफ विजय को कहते हैं 'थलापति'? क्या जानते हैं इसका मतलब

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

Election Result 2026

Trending news

असम चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, गौरव गोगोई की हार; इस बीजेपी नेता की जीत
Assembly Elections 2026
असम चुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका, गौरव गोगोई की हार; इस बीजेपी नेता की जीत
ये तो होना ही था... हुमायूं कबीर ने TMC पर बोला हमला, ममता-अभिषेक पर निकाला गुस्सा
Assembly Elections 2026
ये तो होना ही था... हुमायूं कबीर ने TMC पर बोला हमला, ममता-अभिषेक पर निकाला गुस्सा
काउंटिंग टेबल मत छोड़ना...BJP खेमे में जश्न का माहौल, ममता ने हाथ जोड़कर क्या कहा?
West Bengal Election 2026
काउंटिंग टेबल मत छोड़ना...BJP खेमे में जश्न का माहौल, ममता ने हाथ जोड़कर क्या कहा?
तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे सीट! ले डूबा सनातन विरोध?
Tamil Nadu Assembly Election 2026
तमिलनाडु में CM स्टालिन और उनके बेटे भी नहीं बचा पा रहे सीट! ले डूबा सनातन विरोध?
1 बजे दीदी, टाटा बाय-बाय! अमित शाह की वो भविष्यवाणी जो बंगाल में 'सच' हो गई, देखें
Amit Shah Viral Video
1 बजे दीदी, टाटा बाय-बाय! अमित शाह की वो भविष्यवाणी जो बंगाल में 'सच' हो गई, देखें
प्रशांत किशोर की सलाह से थलापति विजय ने पलट दिया तमिलनाडु का खेल
thalapati vijay
प्रशांत किशोर की सलाह से थलापति विजय ने पलट दिया तमिलनाडु का खेल
'कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी', केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने...
West Bengal
'कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेदारी', केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने...
विजय बने चेन्‍नई के सुपरकिंग, इस बात की भविष्‍यवाणी केवल 1 एग्जिट पोल ने की थी!
Vijay
विजय बने चेन्‍नई के सुपरकिंग, इस बात की भविष्‍यवाणी केवल 1 एग्जिट पोल ने की थी!
विजय थलपति की सुनामी में उड़े DMK के परखच्चे! फूट-फूटकर रोने लगे कार्यकर्ता
thalapathy vijay
विजय थलपति की सुनामी में उड़े DMK के परखच्चे! फूट-फूटकर रोने लगे कार्यकर्ता
आरजी कर रेप पीड़िता की मां 13730 वोटों से आगे, रत्ना देबनाथ की बढ़त ने उड़ाई TMC की...
Panihati Assembly Election Result 2026
आरजी कर रेप पीड़िता की मां 13730 वोटों से आगे, रत्ना देबनाथ की बढ़त ने उड़ाई TMC की...