भारत के 5 राज्यों को मिलेंगे नए CM, मुख्यमंत्री बनने पर क्या-क्या मिलती हैं सरकारी सुविधाएं

Government Facilities for Chief Ministers: विधानसभा चुनावों 2026 के नतीजों का इंतजार जैसे-जैसे खत्म होने को है, वैसे-वैसे ये भी साफ होने वाला है कि किन राज्यों में नई सरकार बनेगी और कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेगा. भारत के 5 राज्यों- पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश), पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और केरल के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पता चल जाएगा कि सत्ता कौन सी पार्टी संभालेगी? इसके साथ ही राजनीतिक समीकरण में भी बदलाव हो सकता है. लोगों की दिलचस्पी सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा है बल्कि ये भी जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उस व्यक्ति की भूमिका, जिम्मेदारियां और सुविधाएं क्या होती हैं?

मुख्यमंत्री राज्य का सर्वोच्च कार्यकारी पद होता है, जिस पर बैठने वाले व्यक्ति को प्रशासन चलाने से लेकर बड़े फैसले लेने तक कई अहम जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. इन जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए सरकार की ओर से उन्हें कई खास सुविधाएं भी दी जाती हैं, तो आइए जानते हैं कि भारत में मुख्यमंत्री को कौन-कौन सी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं और उनका महत्व क्या है?

भारत के मुख्यमंत्री को क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं?

भारत में राज्य के प्रमुख होने के नाते एक मुख्यमंत्री को शानदार सुविधाएं मिलती हैं जिनमें एक आलीशान सरकारी बंगला, बुलेटप्रूफ सरकारी गाड़ियां, Z या Z+ सुरक्षा, निजी स्टाफ, ड्राइवर और देश भर में मुफ्त हवाई और रेल की यात्रा शामिल हैं.

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सरकारी आवास

भारत में मुख्यमंत्री को सरकारी आवास (Official Residence) दिया जाता है. कार्यकाल के समय तक मुख्यमंत्री को राज्य सरकार द्वारा दिए गए सरकारी बंगले में सीएम अपने परिवार के साथ रह सकते हैं. चारों तरफ से ये आवास सुरक्षित और प्रशासनिक कामकाज के अनुकूल होता है. यहां रहने के लिए सीएम को कोई किराया नहीं देने होता है. रहने की सुविधा के अलावा अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं.

सरकारी वाहन और उच्च स्तरीय सुरक्षा

मुख्यमंत्री को सरकारी वाहन के अलावा उच्च स्तरीय सुरक्षा भी दी जाती है. एक सीएम के लिए सरकार की ओर से VIP गाड़ियां, एस्कॉर्ट और ड्राइवर उपलब्ध कराए जाते हैं जो सुरक्षा और आधिकारिक कार्यों के लिए होता है. इसके अलावा मुख्यमंत्री को Z या Z+ कैटेगरी की सुरक्षा भी दी जाती है जिस वजह पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं.

सैलरी और भत्ते की सुविधा

मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा निर्धारित मासिक सैलरी और भत्ते की सुविधा दी जाती है. इसमें यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता कार्यालय खर्च भी शामिल होते हैं. सीएम के लिए एक पूरा निजी स्टाफ, सचिवालय और सलाहकार टीम भी होती है जो उनके काम में मदद करती है.

इतना ही नहीं, सीएम को यात्रा सुविधा भी दी जाती है. सरकारी काम के लिए सीएम को देश और विदेश यात्रा की सुविधा दी जाती है जिसका खर्च सरकार उठाती है. चिकित्सा सुविधा के तहत मुख्यमंत्री और उनके परिवार को मुफ्त मेडिकल सर्विस मिलती है.

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