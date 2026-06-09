Elon Musk की बड़ी भविष्यवाणी! 2026 खत्म होते-होते गायब हो सकती है ये हाई-प्रोफाइल नौकरी

एक समय था जब कोडिंग को दुनिया के सबसे सुरक्षित और आकर्षक करियर विकल्पों में गिना जाता था. लाखों छात्र सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का सपना देखते थे और कंपनियां भी बड़ी संख्या में प्रोग्रामर्स की भर्ती करती थीं. लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला दिया है. ओपेनएआई के कोडेक्स और एंथ्रोपिक के क्लाउड कोड जैसे एआई टूल्स केवल कोड लिखने में मदद नहीं करते, बल्कि पूरे सॉफ्टवेयर सिस्टम को समझकर टेस्टिंग और सुधार भी कर सकते हैं.
इसी बीच टेस्ला और एक्सएआई के संस्थापक एलन मस्क ने दावा किया है कि आने वाले समय में पारंपरिक कोडिंग की जरूरत ही खत्म हो सकती है.
एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एलन मस्क ने कहा कि 2026 के अंत तक स्थिति ऐसी हो सकती है जहां लोगों को कोडिंग करने की जरूरत ही न पड़े. उनके अनुसार AI सीधे बाइनरी फाइल तैयार कर सकेगा, जो पारंपरिक कंपाइलर से भी अधिक प्रभावी होगी. मस्क का मानना है कि भविष्य में लोगों को केवल यह बताना होगा कि उन्हें क्या परिणाम चाहिए, बाकी पूरा काम AI अपने आप कर देगा. उनका कहना है कि कोड लिखना एक मध्यवर्ती प्रक्रिया है, जिसकी आवश्यकता जल्द समाप्त हो सकती है.
एआई के बढ़ते उपयोग का असर नौकरी बाजार में दिखाई देने लगा है. हाल ही में रेवेलियो लैब्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में बताया गया कि एंट्री-लेवल नौकरियों के विज्ञापनों में लगभग 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा असर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग से जुड़ी नौकरियों पर पड़ा है. कई कंपनियां अब शुरुआती स्तर के कर्मचारियों की जगह AI टूल्स का उपयोग कर रही हैं. इससे नए ग्रेजुएट्स और फ्रेशर्स के लिए अवसर सीमित होते दिखाई दे रहे हैं.
विशेषज्ञों की चिंता क्या है?
एंथ्रोपिक के सह-संस्थापक और सीईओ डारियो अमोदेई पहले भी AI से होने वाले रोजगार प्रभाव को लेकर चिंता जता चुके हैं. उन्होंने कहा था कि AI भविष्य में एंट्री-लेवल व्हाइट-कॉलर नौकरियों के बड़े हिस्से को समाप्त कर सकता है और बेरोजगारी दर 10 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है. अमोदेई का मानना था कि AI के विकास की गति पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि इसका सामाजिक प्रभाव काफी बड़ा हो सकता है. हालांकि हाल के समय में उन्होंने यह भी कहा है कि AI नई तरह के रोजगार और अवसर पैदा कर सकता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि AI कोडिंग के तरीके को बदल सकता है, लेकिन तकनीकी कौशल की जरूरत पूरी तरह खत्म नहीं होगी. भविष्य में केवल कोड लिखना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि समस्या समाधान, सिस्टम डिजाइन, क्रिटिकल थिंकिंग और AI टूल्स के प्रभावी उपयोग जैसी क्षमताएं अधिक महत्वपूर्ण बनेंगी. जो लोग नई तकनीकों के साथ खुद को लगातार अपडेट करेंगे, उनके लिए अवसर बने रहेंगे. AI शायद कोड लिख दे, लेकिन सही दिशा देना और जटिल समस्याओं का समाधान निकालना अभी भी इंसानों की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी.