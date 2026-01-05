Advertisement
trendingNow13064839
Hindi Newsशिक्षाEMRS आंसर-की 2025 आउट, nests.tribal.gov.in पर लिंक एक्टिव, डायरेक्ट लिंक से दर्ज करें आपत्ती

EMRS आंसर-की 2025 आउट, nests.tribal.gov.in पर लिंक एक्टिव, डायरेक्ट लिंक से दर्ज करें आपत्ती

EMRS Answer Key 2025 OUT: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने  अपनी आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) एकलव्य स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025 की भर्ती परीक्षा की आंसर-की जारी कर दी है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 10:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

EMRS आंसर-की 2025 आउट, nests.tribal.gov.in पर लिंक एक्टिव, डायरेक्ट लिंक से दर्ज करें आपत्ती

EMRS Answer Key 2025 Released: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने आज, 5 जनवरी, 2026 को एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल (EMRS) एकलव्य स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025 की आंसर-की जारी कर दी है. ऐसे में जो उम्मीदवार EMRS ESSE टियर-1 की परीक्षा में शामिल हुए थे और आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर आंसर-की चेक करने के साथ डाउनलोड करके अपने अंकों का अनुमान लगा सकते हैं. हालांकि, उत्तर कुंजी चेक और डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
NESTS की ओर से EMRS ESSE परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 21 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. NESTS ने उत्तर कुंजी जारी करने के साथ ऑबजेक्शन विंडो भी खोल दिया है, ऐसे में जिन उम्मीदवारों को आंसर-की से जुड़ी कोई आपत्ति है, वे अपनी शिकायत ऑबजेक्शन विंडो के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं. हालांकि, उत्तर कुंजी से असंतुष्ट उम्मीदवारों को आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रति प्रश्न 1,000 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा, क्योंकि भुगतान के साथ अपनी आपत्ती दर्ज करने वाले कैंडिडेट्स के सवालों की ही समीक्षा की जाएगी. 

जानकारी के लिए बता दें, NESTS द्वारा इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, क्लर्क, महिला स्टाफ नर्स और अकाउंटेंट सहित विभिन्न टीचिंग और नॉन-टीचिंग के कुल 7,267 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: GATE 2026 Admit Card: IIT गुवाहाटी कभी भी जारी कर सकता है एडमिट कार्ड, gate2026.iitg.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड 

ऐसे चेक करें आंसर-की: 
EMRS ESSE 2025 आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर आंसर-की आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए आंसर की का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

EMRS ऑब्जेक्शन डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: JEE Main City Slip 2026: जेईई मेन एग्जाम सिटी स्लीप रिलीज का इंतजार होने वाला है खत्म, jeemain.nta.ac.in से ऐसे करें डाउनलोड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

EMRS Answer Key 2025

Trending news

कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में चूहों का आतंक, डल झील के पास जमीन खोदकर दीवार को झुकाया; जिम्मेदार कौन?
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
MEA
वेनेजुएला के बाद US के इस दुश्मन देश में ऐसा क्या हुआ? भारत सरकार ने जारी की चेतावनी
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के पास थे घोस्ट सिम, ऐसे करते थे PAK हैंडलर्स से बात
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
Pangong Tso
चीन ने पैंगोंग के पास क्या किया? सैटेलाइट इमेज में दिखा; भारत के लिए खतरे की घंटी!
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
West Bengal
'ममता बनर्जी अपने फायदे के लिए कुछ भी...', हुमांयू कबीर का TMC चीफ पर हमला
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
Karnataka Meeting
मीटिंग रूम में हाथापाई पर उतरे भाजपा-कांग्रेस के नेता, एक-दूसरे को जमकर दीं गालियां
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
Sabarimala gold theft case
'आपने भगवान को भी नहीं छोड़ा', सबरीमाला सोना चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या
AAP Sarpanch Murder
शादी समारोह में बैठे थे AAP के सरपंच, दो बदमाश आए और गोली मारकर की हत्या