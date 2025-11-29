EMRS एग्जाम सिटी स्लिप 2025 जारी, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा के लिए तुरंत करें डाउनलोड

EMRS Exam City Slip 2025 Released: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के 7,267 पदों के लिए जिन योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था और सिटी स्लिप जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in ईएमआरएस टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ एग्जाम का सिटी स्लिप जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अब उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें परीक्षा किस शहर की जानकारी उपलब्ध होगी. हालांकि, सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

EMRS टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा (Tier-I) का आयोजन 13, 14 और 21 दिसंबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.

इन 7,267 पदों पर होगी भर्ती

Add Zee News as a Preferred Source

प्रिंसिपल - 225 पद

PGT (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) - 1460 पद

TGT (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) - 3962 पद

हॉस्टल वार्डन - 635 पद

महिला स्टाफ नर्स - 550 पद

अकाउंटेंट - 61 पद

क्लर्क (जूनियर सचिवालय सहायक) - 228 पद

लैब अटेंडेंट - 146 पद

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा Tier-I

लिखित परीक्षा Tier-II

स्किल टेस्ट

इंटरव्यू

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

ये भी पढ़ें: AIBE 20 एग्जाम कल: जानें पेपर पैटर्न से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट लिस्ट तक सब कुछ यहां​

ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप

EMRS एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद EMRS Teaching, Non-Teaching Exam City Slip 2025 लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और उसे सबमिट कर दें.

सिटी स्लिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

लास्ट में सिटी स्लिप का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

EMRS एग्जाम सिटी स्लिप डायरेक्ट लिंक

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: CAT 2025 exam date: 30 नवंबर को होगी MBA प्रवेश परीक्षा, जानिए एग्जाम पैटर्न, स्लॉट टाइमिंग और मार्किंग स्कीम