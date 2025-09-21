10वीं पास के लिए नौकरी का शानदार मौका; हजारों पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले कर लें अप्लाई
शिक्षा

10वीं पास के लिए नौकरी का शानदार मौका; हजारों पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले कर लें अप्लाई

EMRS Recruitment 2025: 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए नौकरी का शानदार मौका. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग पद के लिए हजारों वैकेंसी निकली है. 

 

Sep 21, 2025, 02:14 PM IST
10वीं पास के लिए नौकरी का शानदार मौका; हजारों पदों पर निकली भर्ती, लास्ट डेट से पहले कर लें अप्लाई

Sarkari Naukri: अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. दरअसल, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग के 7000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है. इस पद के 10वीं पास से लेकर मास्टर डिग्री हासिल कर चुके युवा आवेदन कर सकते हैं. अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन की आखिरी तारीख 23 अक्टूबर 2025 है.

उम्र कितनी होनी चाहिए?
जानकारी के अनुसार इस पोस्ट के लिए उम्मीदवारों की उम्र 01 अगस्त 2025 को कम से कम 18 साल तक होनी चाहिए. वहीं, अधिकतम उम्र 55 साल तक है. हालांकि, अलग-अलग पदों के हिसाब से उम्र में बदलाव हो सकता है. ऐसे में आवेदन से पहले जारी नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें. 

स्कूल में 3 सब्जेक्ट में हुए थे फेल; नहीं मानी हार, दुकान को बनाया स्टडी रूम और बिना कोचिंग पास कर ली UPSC परीक्षा

पदों की डिटेल्स

  • टीजीटी- 3962

  • पीजीटी- 1460

  • हॉस्टल वार्डन- 635

  • महिला स्टाफ नर्स - 550

  • क्लर्क (जेएसए)- 228

  • प्रिंसिपल- 225

  • लैब अटेंडेंट- 146

  • अकाउंटेंट- 61

  • कुल - 7,267

 
क्या होनी चाहिए योग्यता?

  • टीजीटी- संबंधित विषय में बैचलर डिग्री के साथ बी.एड. और सीटीईटी 

  • पीजीटी- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. और मास्टर डिग्री होनी चाहिए. साथ ही 8 से 12 साल का अनुभव

  • हॉस्टल वार्डन- किसी भी विषय में बैचलर डिग्री

  • महिला स्टाफ नर्स - नर्सिंग में बी.एससी. या इसके बराबर कोई कोर्स

  • क्लर्क (जेएसए)- 12वीं पास और टाइपिंग स्किल होनी चाहिए.

  • प्रिंसिपल- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.एड. और मास्टर की डिग्री. साथ ही कार्य में 8 से 12 साल का अनुभव

  • लैब अटेंडेंट- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस विषय के साथ 12वीं पास होना चाहिए. 

  • अकाउंटेंट- कॉमर्स या अकाउंट्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए.

कैसे करें अप्लाई?

  • इस भर्ती के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाना होगा.

  • होम पेज पर आपको 'EMRS recruitment 2025' लिंक मिल जाएगी.

  • इस लिंक पर क्लिक करें और अप्लाई टैब पर जाकर फॉर्म को अच्छे से भरें और संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

  • लास्ट में फीस जमा करके फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • अब फाइनल पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकालकर सेव कर लें.  

नोटिफिकेशन लिंक-

;