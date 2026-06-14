तैयारी के दौरान यशवी का रूटीन बाकी कई उम्मीदवारों से काफी अलग था क्योंकि वे एक ओर डेंटिस्ट के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रही थीं और दूसरी ओर सिविल सर्विस की तैयारी में जुटी थीं. उन्होंने दिन-रात मेहनत करते हुए हर चुनौती पर विजय पाई. अपनी तैयारी के दौरान उन्होंने नोट्स बनाने और निरंतर अभ्यास (practice) पर सबसे अधिक ध्यान दिया. उन्होंने Next IAS से फाउंडेशन कोर्स किया और लक्ष्मीकांत (Laxmikanth) व NCERT जैसी मानक पुस्तकों को अपना मुख्य आधार बनाया. दूसरे प्रयास में AIR 97 हासिल करना कैसा अनुभव रहा? यशवी ने अपने दूसरे प्रयास में देश की सबसे प्रतिष्ठित UPSC परीक्षा पास की. उनकी ऑल इंडिया रैंक-97 आई और वह डेंटिस्ट की नौकरी छोड़कर एक IAS अधिकारी बन गईं. उन्होंने कुल 1001 अंक (830 लिखित और 171 इंटरव्यू) हासिल किए. मेडिकल फील्ड से सिविल सेवा की राह चुनना आसान नहीं होता है, लेकिन यशवी की कहानी यह साबित करती है कि अगर मेहनत, धैर्य और फोकस सही दिशा में हो, तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है.