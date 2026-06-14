कहते हैं कि मंजिल वही पाता है जो अपने सपनों के लिए जोखिम उठाने का साहस रखता है. यशवी जैन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने पहले NEET पास किया और I.T.S डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद से BDS की पढ़ाई पूरी कर डेंटिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया था.
हालांकि, अफसर बनने के सपने ने उन्हें एक अलग राह चुनने के लिए प्रेरित किया. यशवी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश की रहने वाली हैं और एक मध्यमवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं. मेडिकल क्षेत्र में एक सफल करियर की शुरुआत करने के बाद भी उन्होंने समाज सेवा के बड़े लक्ष्य के लिए सिविल सेवा में जाने का फैसला लिया.
यशवी ने सिविल सर्विस की तैयारी तब शुरू की जब वह अपनी BDS की पढ़ाई पूरी करने के बाद इंटर्नशिप कर रही थीं. उनका दिन का समय अस्पताल में मरीजों की देखभाल और चिकित्सा कार्यों में व्यस्त रहता था, लेकिन रात होते ही वह किताबों के साथ UPSC की तैयारी में जुट जाती थीं. काम खत्म होने के बाद वह नियमित रूप से 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थीं. टाइम मैनेजमेंट और कड़ा अनुशासन उनकी तैयारी की सबसे बड़ी ताकत बने, जिससे वह अपनी दोहरी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने में सफल रहीं.
यशवी के जीवन में उनके मामा की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो स्वयं सरकारी सेवा में कार्यरत थे. उन्हें देखकर ही यशवी के मन में भी सिविल सेवा के प्रति रुचि बढ़ी थी. इस चैलेंजिंग कदम में उनके माता-पिता, राजीव जैन और मीतू जैन, और पूरे परिवार ने उनका भरपूर उत्साह बढ़ाया. परिवार के सहयोग और विश्वास ने उन्हें कठिन परिस्थितियों और दोहरी जिम्मेदारियों के बीच भी लक्ष्य पर केंद्रित रहने की मोटिवेशन दी. यही अटूट समर्थन अंततः उनकी इस शानदार सफलता की मजबूत नींव बना.
तैयारी के दौरान यशवी का रूटीन बाकी कई उम्मीदवारों से काफी अलग था क्योंकि वे एक ओर डेंटिस्ट के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रही थीं और दूसरी ओर सिविल सर्विस की तैयारी में जुटी थीं. उन्होंने दिन-रात मेहनत करते हुए हर चुनौती पर विजय पाई. अपनी तैयारी के दौरान उन्होंने नोट्स बनाने और निरंतर अभ्यास (practice) पर सबसे अधिक ध्यान दिया. उन्होंने Next IAS से फाउंडेशन कोर्स किया और लक्ष्मीकांत (Laxmikanth) व NCERT जैसी मानक पुस्तकों को अपना मुख्य आधार बनाया. दूसरे प्रयास में AIR 97 हासिल करना कैसा अनुभव रहा? यशवी ने अपने दूसरे प्रयास में देश की सबसे प्रतिष्ठित UPSC परीक्षा पास की. उनकी ऑल इंडिया रैंक-97 आई और वह डेंटिस्ट की नौकरी छोड़कर एक IAS अधिकारी बन गईं. उन्होंने कुल 1001 अंक (830 लिखित और 171 इंटरव्यू) हासिल किए. मेडिकल फील्ड से सिविल सेवा की राह चुनना आसान नहीं होता है, लेकिन यशवी की कहानी यह साबित करती है कि अगर मेहनत, धैर्य और फोकस सही दिशा में हो, तो किसी भी मुकाम को हासिल किया जा सकता है.