इंजीनियरिंग में बदलता ट्रेंड: CSE का क्रेज अब कम, लोग पसंद कर रहें हैं ये नए कोर्स

Engineering counseling 2026: टेक्नोलॉजी के तेजी से बदलते दौर ने इंजीनियरिंग पढ़ाई का रुख भी बदल दिया है. अब छात्र सिर्फ चलन देखकर ब्रांच नहीं चुन रहे हैं. वे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में कौन-सा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा. साथ ही किसमें उनकी स्किल्स ज्यादा मजबूत हो सकती हैं. पहले जहां कंप्यूटर साइंस और आईटी सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी. अब उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है. इसके पीछे नई तकनीकों का बढ़ता असर माना जा रहा है. खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से सोच बदल गई है.

इंजीनियरिंग काउंसलिंग शुरू भी नहीं हुई है. लेकिन उससे पहले ही छात्रों की पसंद बदलती दिख रही है. पहले ज्यादातर छात्र सीएस और आईटी चुनते थे. अब कई छात्र पारंपरिक ब्रांच की ओर लौट रहे हैं. सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फिर से रुचि बढ़ रही है. इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी शाखाएं भी लोकप्रिय हो रही हैं. छात्रों को लग रहा है कि इन क्षेत्रों में लंबे समय तक मौके मिल सकते हैं.

अब सिर्फ बिसिक स्किल से काम नहीं चलेगा...

बीते कुछ सालों में तकनीक इतनी तेजी से बदली है कि कई काम आसान हो गए हैं. अब ऐसे टूल्स आ चुके हैं जो कोडिंग और डेटा से जुड़े काम जल्दी कर देते हैं. इससे छात्रों को लगने लगा है कि सिर्फ बेसिक स्किल्स से काम नहीं चलेगा. विशेषज्ञ मानते हैं कि आईटी खत्म नहीं हो रहा है. बल्कि अब इसमें और ज्यादा गहराई से सीखने की जरूरत है. इसलिए छात्र ऐसे क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्रैक्टिकल काम ज्यादा होता है.

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मशीन लर्निंग और नई टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी

कैरियर काउंसलरों के पास इन दिनों छात्रों और अभिभावकों की भीड़ बढ़ गई है. सभी यह जानना चाहते हैं कि सही ब्रांच कौन-सी होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि अब इंडस्ट्री को हाई लेवल स्किल्स चाहिए. मशीन लर्निंग और नई तकनीकों को समझना जरूरी हो गया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी और ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम बढ़ रहा है. इससे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की मांग बढ़ रही है.

इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बढ़ेगी मांग

समय के साथ पढ़ाई में बदलाव जरूरी है. अब हर ब्रांच में नई तकनीकों को जोड़ना होगा. सिविल में स्मार्ट सिटी और नई डिजाइन तकनीक आएंगी. मैकेनिकल में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का इस्तेमाल बढ़ेगा. आईटी और सीएस में एडवांस लेवल की पढ़ाई जरूरी होगी. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम और नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी अवसर बढ़ेंगे. साफ है कि अब सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि सही स्किल्स ही भविष्य तय करेंगी.

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