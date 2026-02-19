Advertisement
एग्जाम शुरु होते ही दिल की धड़कन तेज? अंग्रेजी पेपर में ऐसे मारे बाजी, जान लें आंसर राइटिंग का सबसे आसान तरीका

परीक्षा नजदीक आते ही छात्रों में घबराहट बढ़ जाती है. खासकर अंग्रेजी को लेकर. एक्सपर्ट मानते हैं कि आखिरी समय में स्मार्ट तरीके से तैयारी करके अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 19, 2026, 01:05 PM IST
अंग्रेजी की परीक्षा में अच्छे नंबर पाने के लिए भारी रटाई नहीं, बल्कि सही तरीका अपनाना जरूरी है. अगर छात्र शॉर्ट आंसर अच्छी तरह तैयार कर लें, तो लांग आंसर लिखना आसान हो जाता है. साफ लिखावट सही शब्द और क्रम से सवाल हल करना भी बहुत मदद करता है. इस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अंग्रेजी आंसर राइटिंग करते हैं तो यह आपके लिए मददगार साबित हो सकता है. आइए इसे विस्तार से समझते हैं. 

परीक्षा नजदीक आते ही छात्रों की चिंता बढ़ी
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, एग्जाम को लेकर छात्रों का तनाव भी बढ़ता नजर आ रहा है साथ ही कुछ छात्र इसको लेकर काफी उत्साहित भी हैं. अंग्रेजी विषय को लेकर कई छात्र कन्फ्यूजन में हैं कि कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें.

शॉर्ट आंसर मजबूत तो लांग आसान
छात्रों को लंबे जवाब याद करने के बजाय छोटे सवालों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. अगर शॉर्ट आंसर अच्छे से तैयार होंगे, तो उसी के आधार पर लांग आंसर आसानी से लिखा जा सकता है. बस लंबे उत्तर को थोड़ा समझकर और छोटा करके लिखना होता है.

अनसीन पैसेज में न करें फालतू लिखाई
अनसीन पैसेज हल करते समय कई छात्र ज्यादा लिख देते हैं जो गलत है. सही तरीका यह है कि सवाल जितना पूछा गया है उतना ही जवाब दें. सीधे और सटीक जवाब लिखने से समय भी बचता है और नंबर भी अच्छे मिलते हैं. समय को बचाने का यह अच्छा तरीका हो सकता है.

साफ लिखावट और सही मीनिंग जरूरी
अंग्रेजी के पेपर में हैंडराइटिंग बहुत मायने रखती है. अगर लिखावट साफ होगी और शब्दों का सही मतलब लिखा जाएगा, तो एग्जामिनर को कॉपी समझने में आसानी होती है. इससे अच्छे अंक मिलने के चांस बढ़ जाते हैं. साथ ही अच्छी राइटिंग से क्लिर रहता है.

सवालों को हमेशा क्रम से हल करें
कई छात्र पहले बड़े सवाल हल करते हैं और छोटे सवाल बाद में करते हैं लेकिन यह सही तरीका नहीं है.ऐसा माना जाता है कि हमेशा प्रश्नपत्र को शुरू से अंत तक क्रम में हल करना चाहिए. अगर कोई सवाल नहीं आता, तो उसे छोड़ दें और बाद में वापस आकर हल करें. इससे कॉपी साफ-सुथरी और व्यवस्थित दिखती है. जिससे एग्जामिनर को भी आसानी होती है.

समझदारी की जरूरत
परीक्षा के आखिरी दिनों में डरने के बजाय सही रणनीति अपनाना ज्यादा जरूरी है. अगर छात्र शॉर्ट आंसर की तैयारी मजबूत रखें, समरी समझें, साफ लिखें और सवालों को सही क्रम में हल करें, तो अंग्रेजी में अच्छे नंबर लाना बिल्कुल संभव है.

यह भी पढ़ें: अब AI करेगा बच्चों की पढ़ाई! NCERT का e-Magic Box ऐप लॉन्च, कहानी और गाने से कराएगा स्मार्ट लर्निंग

 

