/पेपर लीक विवाद और छात्रों का टूटता भरोसा: क्या साख बचा पाएगी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी?

3 मई को आयोजित नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द करने के फैसले ने देश के लगभग 23 लाख छात्रों को अनिश्चितता के भंवर में धकेल दिया है. महीनों और सालों तक कठिन परिश्रम करने वाले उम्मीदवारों के लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी. छात्र अब खुद को फिर से उसी गहन तैयारी के चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिससे वे कुछ ही समय पहले मुक्त हुए थे.
मीडिया से बात करती करती हुई रिद्धिमा बंसल बताती हैं कि इस विवाद ने उन्हें इमोशनल रूप से तोड़ दिया है. उन्होंने बताया कि परीक्षा के बाद वह बहुत खुश थीं कि उन्हें मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी, लेकिन अचानक परीक्षा रद्द होने की खबर ने सब कुछ बदल दिया . अब वह अपनी किताबों को फिर से खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं
परीक्षा की अनिश्चितता ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और दैनिक दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित किया है
. रिद्धिमा के अनुसार, उनकी शांतिपूर्ण नींद अब 'ऑल-नाइटर्स' (पूरी रात जागकर पढ़ना) में बदल गई है, जहां वह रात 3 बजे सोकर सुबह 7 बजे उठने को मजबूर हैं. नींद की कमी के साथ-साथ भूख न लगना और लगातार मॉक टेस्ट का दबाव उन्हें मानसिक रूप से बीमार कर रहा है.
छात्रों का परीक्षा से भरोसा लगभग खत्म हो गया है. जब पेपर लीक की खबरें आईं, तो एनटीए ने शुरू में इसे केवल 'कुछ सवालों' का मामला बताया था. रिद्धिमा सवाल करती हैं कि अगर चंद सवाल भी बाहर आए हैं, तो वह पेपर लीक ही है और व्यवस्था में ऐसी चूक होनी ही क्यों चाहिए? दिल्ली पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष अपराजिता गौतम का भी मानना है कि जवाबदेही की कमी ने छात्रों के मन में व्यवस्था के प्रति गहरी अविश्वास की खाई पैदा कर दी है.
17 वर्षीय वैभवी, जो परीक्षा रद्द होने के समय परिवार के साथ छुट्टियां मना रही थीं, अब डर और घबराहट में हैं. वह कहती हैं कि निरंतरता टूटने के बाद दोबारा उसी लय में आना बहुत मुश्किल है. उनके जैसे कई छात्रों में यह डर समा गया है कि 21 जून को होने वाला रि-नीट (Re-NEET) पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगा, जिससे उनके स्कोर पर बुरा असर पड़ सकता है.
साइकोलॉजिस्ट भावना बर्मी का कहना है कि परीक्षा नजदीक है, इसलिए छात्रों को उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो उनके नियंत्रण में हैं. वे छात्रों को 'माइंडफुलनेस' जैसी तकनीकों और छोटे, व्यवस्थित अध्ययन सत्रों का पालन करने की सलाह देती हैं ताकि वे खुद को बोझिल महसूस न करें. वे छात्रों को याद दिलाती हैं कि यह एक झटका मात्र है, जो उनके पूरे भविष्य को परिभाषित नहीं करता.