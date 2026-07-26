/अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं! जानिए क्यों हर भारतीय परिवार की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बन रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और नट्स

एक समय था जब नट्स और ड्राई फ्रूट्स भारतीय घरों में सिर्फ त्योहारों, शादियों या सर्दियों के मौसम में ही दिखाई देते थे. इन्हें सजावटी डिब्बों में मेहमानों के सामने रखा जाता था और फिर अलमारी में रख दिया जाता था. लेकिन अब यह तस्वीर तेजी से बदल रही है. आज डाइनिंग टेबल पर रखा छोटा जार, बच्चों के टिफिन में मुट्ठीभर बादाम या ऑफिस बैग में रखा ड्राई फ्रूट्स का पैकेट आम बात बनता जा रहा है. लोग इन्हें खास मौके की चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा मानने लगे हैं.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई ऐसा खाना चाहता है जो जल्दी तैयार हो, साथ ले जाया जा सके और बार-बार बनाने की जरूरत न पड़े. नट्स और ड्राई फ्रूट्स इन सभी जरूरतों पर खरे उतरते हैं. इन्हें पकाने की जरूरत नहीं होती, ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और कम मात्रा में भी आसानी से खाए जा सकते हैं. सुबह की भागदौड़ में माता-पिता, मीटिंग्स में व्यस्त कर्मचारी और हल्का नाश्ता चाहने वाले बुजुर्गों के लिए यह एक आसान विकल्प बन चुके हैं.
ड्राई फ्रूट्स भारतीय रसोई के लिए कोई नई चीज नहीं हैं. बादाम, काजू, किशमिश और अखरोट का इस्तेमाल पीढ़ियों से मिठाइयों, खीर, हलवा और कई पारंपरिक व्यंजनों में होता रहा है. फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब लोग इन्हें किसी त्योहार का इंतजार किए बिना रोजाना खाने लगे हैं. कई परिवार इन्हें नाश्ते में शामिल कर रहे हैं, बच्चे स्कूल ले जा रहे हैं, ऑफिस जाने वाले लोग इन्हें सफर में खा रहे हैं और शाम की भूख मिटाने के लिए भी इन्हें प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह चुन रहे हैं.
नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल इंडिया (NDFC-I) के अध्यक्ष गुंजन विजय जैन का मानना हैं कि नट्स और ड्राई फ्रूट्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें हर उम्र का व्यक्ति अपनी जरूरत के अनुसार खा सकता है. कुछ लोग इन्हें सुबह के हल्के नाश्ते के रूप में पसंद करते हैं, तो कुछ इन्हें दलिया, ओट्स, दही या पारंपरिक व्यंजनों में मिलाकर खाते हैं. बच्चों के टिफिन से लेकर ऑफिस स्नैक और बुजुर्गों की हल्की भूख तक, एक ही श्रेणी का यह भोजन पूरे परिवार की जरूरत पूरी कर सकता है. यही वजह है कि इनकी मांग लगातार बढ़ रही है.
ड्राई फ्रूट्स की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सही स्टोरेज भी बेहद जरूरी है. ज्यादा गर्मी, नमी और बार-बार हवा के संपर्क में आने से इनका स्वाद और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. इसलिए इन्हें हमेशा एयरटाइट डिब्बों में रखना चाहिए और निकालने के लिए साफ चम्मच का इस्तेमाल करना चाहिए. विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि जरूरत के अनुसार ही खरीदारी करें, ताकि महीनों तक स्टोर रखने के बजाय इन्हें ताजा अवस्था में इस्तेमाल किया जा सके.
पहले जहां ड्राई फ्रूट्स को सिर्फ महंगी चीज माना जाता था, वहीं अब बाजार में छोटे पैक, किफायती कॉम्बो और अलग-अलग मात्रा में उपलब्ध विकल्पों ने इन्हें अधिक लोगों की पहुंच में ला दिया है. कई ब्रांड और रिटेल स्टोर बजट के अनुसार पैकिंग उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे परिवार अपनी जरूरत और क्षमता के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही किसानों से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले मॉडल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बेहतर गुणवत्ता के साथ उचित कीमत पर विकल्प दे रहे हैं. यही वजह है कि अब ड्राई फ्रूट्स धीरे-धीरे सिर्फ त्योहारों की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की डाइट का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं.
आज की नई पीढ़ी अपनी खानपान की आदतों को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक है. माता-पिता बच्चों को प्रोसेस्ड स्नैक्स की जगह बेहतर विकल्प देना चाहते हैं, जबकि बुजुर्ग भी पारंपरिक खाद्य पदार्थों की ओर लौट रहे हैं. यही वजह है कि अब ड्राई फ्रूट्स सिर्फ गिफ्ट बॉक्स या त्योहारों तक सीमित नहीं हैं. वे स्कूल टिफिन, ऑफिस ड्रॉअर, यात्रा और रोजाना के भोजन का हिस्सा बनते जा रहे हैं. परंपरा, सुविधा और बदलती जीवनशैली के मेल ने इन्हें भारतीय रसोई का स्थायी सदस्य बना दिया है.