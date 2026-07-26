/अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं! जानिए क्यों हर भारतीय परिवार की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बन रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और नट्स

पहले जहां ड्राई फ्रूट्स को सिर्फ महंगी चीज माना जाता था, वहीं अब बाजार में छोटे पैक, किफायती कॉम्बो और अलग-अलग मात्रा में उपलब्ध विकल्पों ने इन्हें अधिक लोगों की पहुंच में ला दिया है. कई ब्रांड और रिटेल स्टोर बजट के अनुसार पैकिंग उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे परिवार अपनी जरूरत और क्षमता के हिसाब से खरीदारी कर सकते हैं. साथ ही किसानों से सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचने वाले मॉडल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बेहतर गुणवत्ता के साथ उचित कीमत पर विकल्प दे रहे हैं. यही वजह है कि अब ड्राई फ्रूट्स धीरे-धीरे सिर्फ त्योहारों की नहीं, बल्कि रोजमर्रा की डाइट का भी हिस्सा बनते जा रहे हैं.