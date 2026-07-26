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अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं! जानिए क्यों हर भारतीय परिवार की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बन रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और नट्स

अब ड्राई फ्रूट्स और नट्स सिर्फ त्योहारों या मेहमानों के लिए नहीं रह गए हैं. जानिए क्यों बादाम, काजू और अखरोट भारतीय परिवारों की रोजमर्रा की डाइट का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 26, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 07:44 PM IST
अब सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं! जानिए क्यों हर भारतीय परिवार की रोजमर्रा की डाइट का हिस्सा बन रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और नट्स

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