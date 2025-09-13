English Learning: अंग्रेजी के लेटर G को कब पढ़ें ‘ग’ और कब ‘ज’? क्या है इसके पीछे का इंग्लिश रूल, जानें अंतर

English Learning Tips: गेम या जनरल... ऐसे शब्दों को जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो आगे 'G' ही आता है लेकिन क्यों बोलते समय इसका उच्चारण अलग-अलग हो जाता है? ऐसा कभी आपने सोचा है क्या? अगर नहीं, तो शायद अब तो आप भी सोच में पड़ गए होगे कि बात तो सही है जब अंग्रेजी में जी है तो क्यों बोलते समय में इसके शब्दों को कभी ‘ग’ से तो कभी ‘ज’ से उच्चारण करते हैं. दरअसल, इसके पीछे इंग्लिश ग्रामर का बेसिक रूल लगता है. अंग्रेजी को सीखने के सफर में ये छोटे-मोटे नियम ध्यान में रखने जरूरी होते हैं. आइए जानते हैं कि क्यों दो तरह से G का उच्चारण होता है?

सबसे जरूरी अंग्रेजी के बेसिक ग्रामर की जानकारी

ये तो आप जानते ही होंगे कि अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट होते हैं. उनकी जानकारी के साथ बेसिक ग्रामर का पता होना भी जरूरी होता है. इंग्लिश ग्रामर के बेसिक नियम की जानकारी होने पर आपके लिए आसान हो सकेगा कि G से शुरू होने वाले इंग्लिश शब्द को कब ‘ग’ और कब ‘ज’ बोलना है. G का उच्चारण कब ‘ग’ या ‘ज’ के रूप में करें, इसे समझने के लिए सिंपल इंग्लिश रूल है.

G को कब पढें ‘ग’?

जब G को जब ‘ग’ पढ़ते हैं तो उसे हार्ड जी कहा जाता है. इंग्लिश नियम के अनुसार G के बाद ‘a,o,u’ आता है तो आमतौर पर वो शब्द ग के रूप में पढ़ा जाता है. जैसे- Game, Go, Gun आदि.

G को पढ़ें ‘ज’?

अगर G का उच्चारण ‘ज’ के रूप में किया जाता है तो उसे सॉफ्ट जी कहा जाता है. इसका अंग्रेजी नियम ये है कि अगर G के बाद ‘e,i,y’ आता है तो इसे ‘ज’ पढ़ा जाएगा. जैसे- General, Gym, Girl आदि. हालांकि, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो जी के इस नियम के तहत नहीं आते हैं जिन्हें Exceptional केस कहा जाता है. उदाहरण के लिए Give या Get जैसे शब्द जो ज नहीं ग से उच्चारण किए जाते हैं.

