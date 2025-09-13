English Learning: अंग्रेजी के लेटर G को कब पढ़ें ‘ग’ और कब ‘ज’? क्या है इसके पीछे का इंग्लिश रूल, जानें अंतर
Advertisement
trendingNow12920448
Hindi Newsशिक्षा

English Learning: अंग्रेजी के लेटर G को कब पढ़ें ‘ग’ और कब ‘ज’? क्या है इसके पीछे का इंग्लिश रूल, जानें अंतर

English Learning Tips: क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं या नए-नए शब्दों को जाना पसंद करते हैं तो आपके लिए अंग्रेजी भाषा के कुछ नियमों को जान लेना जरूरी है. आइए जानते हैं कि अंग्रेजी में ‘G’ को कभी ‘ग’ तो कभी ‘ज’ क्यों बोलते हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 02:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

English Learning: अंग्रेजी के लेटर G को कब पढ़ें ‘ग’ और कब ‘ज’? क्या है इसके पीछे का इंग्लिश रूल, जानें अंतर

English Learning Tips: गेम या जनरल... ऐसे शब्दों को जब अंग्रेजी में लिखते हैं तो आगे 'G' ही आता है लेकिन क्यों बोलते समय इसका उच्चारण अलग-अलग हो जाता है? ऐसा कभी आपने सोचा है क्या? अगर नहीं, तो शायद अब तो आप भी सोच में पड़ गए होगे कि बात तो सही है जब अंग्रेजी में जी है तो क्यों बोलते समय में इसके शब्दों को कभी ‘ग’ से तो कभी ‘ज’ से उच्चारण करते हैं. दरअसल, इसके पीछे इंग्लिश ग्रामर का बेसिक रूल लगता है. अंग्रेजी को सीखने के सफर में ये छोटे-मोटे नियम ध्यान में रखने जरूरी होते हैं. आइए जानते हैं कि क्यों दो तरह से G का उच्चारण होता है?

सबसे जरूरी अंग्रेजी के बेसिक ग्रामर की जानकारी

ये तो आप जानते ही होंगे कि अंग्रेजी भाषा में 26 अल्फाबेट होते हैं. उनकी जानकारी के साथ बेसिक ग्रामर का पता होना भी जरूरी होता है. इंग्लिश ग्रामर के बेसिक नियम की जानकारी होने पर आपके लिए आसान हो सकेगा कि G से शुरू होने वाले इंग्लिश शब्द को कब ‘ग’ और कब ‘ज’ बोलना है. G का उच्चारण कब ‘ग’ या ‘ज’ के रूप में करें, इसे समझने के लिए सिंपल इंग्लिश रूल है. 

Add Zee News as a Preferred Source

G को कब पढें ‘ग’?

जब G को जब ‘ग’ पढ़ते हैं तो उसे हार्ड जी कहा जाता है. इंग्लिश नियम के अनुसार G के बाद ‘a,o,u’ आता है तो आमतौर पर वो शब्द ग के रूप में पढ़ा जाता है. जैसे- Game, Go, Gun आदि.

G को पढ़ें ‘ज’?

अगर G का उच्चारण ‘ज’ के रूप में किया जाता है तो उसे सॉफ्ट जी कहा जाता है. इसका अंग्रेजी नियम ये है कि अगर G के बाद ‘e,i,y’ आता है तो इसे ‘ज’ पढ़ा जाएगा. जैसे- General, Gym, Girl आदि. हालांकि, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो जी के इस नियम के तहत नहीं आते हैं जिन्हें Exceptional केस कहा जाता है. उदाहरण के लिए Give या Get जैसे शब्द जो ज नहीं ग से उच्चारण किए जाते हैं.

ये भी पढ़ें- DM vs Collector: जिलाधिकारी और जिला कलेक्टर में क्या है अंतर? जानें दोनों में से कौन सबसे बड़ा अधिकारी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

English Learning

Trending news

मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
PM Modi
मैं आपके साथ हूं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ...PM के मणिपुर भाषण की 10 बातें
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
Ind vs Pak match
26 की मौत भूल गई BCCI, पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने Ind-Pak मैच पर उठाए सवाल
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: मणिपुर कुदरत का उपहार है, यहां के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं: पीएम मोदी
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
;