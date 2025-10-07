English Learning Tips: अंग्रेजी के लेटर C को कब पढ़ना चाहिए 'स' और कब ‘क’? जान लें ये ट्रिक कभी नहीं होगी गलती!

English Learning Tips: ज्यादातर लोगों के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कब C को 'स' बोलना चाहिए और कब ‘क’ उच्चारण करना सही रहता है. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आइए एक आसान ट्रिक बताते हैं जिसके बाद कभी गलत बोलने की गलती नहीं होगी.
English Learning Tips: अंग्रेजी में कुछ लेटर्स हैं जिन्हें कब किस तरह से बोलना है इसे समझने में अक्सर लोगों को दिक्कत होती है. जैसे कि ‘C’ लेटर भी है. आप इसे कब 'स' और कब ‘क’ पुकारेंगे ये समझना मुश्किल हो जाता है. खासतौर पर अगर अंग्रेजी ज्यादा अच्छी न हो तो इसके उच्चारण में समस्या हो ही जाती है. जबकि, कुछ अंग्रेजी जानने के बाद भी ये भूल कर बैठते हैं. अगर आपके लिए भी सी लेटर को स से शुरू होकर कब बोलना है या ‘क’ से पुकारना है, ये समस्या रहती है तो चिंता न करें ये एक छोटी सी ट्रिक जान लीजिए.
C से शुरू शब्द को कब बोलें क्लास और कब सर्कल?
उदाहरण से अगर समझाएं तो C से Class (क्लास) और Circle (सर्कल) दोनों शब्द है लेकिन जब उच्चारण करते हैं तो सर्कल बोलते हैं और क्लास. दोनों में ये क्या अंतर है? आप भी सोचते हैं तो बता दें कि ये फर्क अंग्रेजी के नियम के अनुसार है. अगर उस रूल को समझ गए तो शायद कभी आप गलत पुकारने की गलती नहीं करेंगे.
कब पढ़ना चाहिए C को ‘क’?
अगर C के बाद कुछ लेटर्स आ रहे हैं तो इसका उच्चारण ‘क’ से होगा. A, O, U या L लेटर C के तुरंत बाद आ जाए तो आपको ‘क’ के साथ उच्चारण करना है. उदाहरण के लिए- Cow = काउ, Comb = कोम्ब, Cup = कप, Class= क्लास, Cat = कैट आदि.
कब पढ़ना चाहिए C को ‘स’?
अगर C के बाद E, I या Y आता है तो ऐसे शब्दों को 'स' के साथ उच्चारण करना है. उदाहरण के लिए- Cement = सीमेंट, Cigarette = सिगरेट आदि. बस इस छोटी सी ट्रिक को याद रख लेंगे तो C को पुकारने में कभी गलती नहीं होगी.
ध्यान रखें ये ट्रिक
सिंपल सी ट्रिक है कि C के बाद A, O, U, L = क है. जबकि, C के बाद E, I, Y = स है. अगर ये याद हो गया तो आप से कभी सी का उच्चारण करने में गलती नहीं होगी. 90 प्रतिशत सी से शुरू होने वाले शब्दों को इस नियम के अनुसार बोले जाते हैं लेकिन कुछ प्रतिशत शब्द ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ जगह क या स से पुकारा जाता है और नियम लागू नहीं होता. जैसे ‘Celtic’ को सेल्टिक और केल्टिक भी पढ़ा जाता है.
