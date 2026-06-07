MBBS सीट नहीं मिल रही? ESIC कोटा दिला सकता है डॉक्टर बनने का मौका

आज के समय में MBBS सीट हासिल करना लाखों छात्रों का सपना होता है, लेकिन सीमित सीटों और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई योग्य छात्रों को मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता. ऐसे छात्रों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की Ward of Insured Person (IP) योजना बड़ी राहत बनकर सामने आई है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत संचालित ESIC ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कोर्सों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह योजना खास तौर पर ESI योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों के आश्रित बच्चों के लिए बनाई गई है. इसके जरिए पात्र छात्र कम फीस में प्रोफेशनल मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं.
ESIC के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कुल 783 सीटें आरक्षित की गई हैं. इनमें 695 MBBS सीटें, 28 BDS सीटें और 60 BSc नर्सिंग सीटें शामिल हैं. ये सीटें देशभर के 22 मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग संस्थानों में उपलब्ध होंगी. इनमें ESIC मेडिकल कॉलेजों के अलावा कुछ राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं, जहां बीमित कर्मचारियों के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है. प्रवेश प्रक्रिया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (DGHS) द्वारा आयोजित केंद्रीकृत काउंसलिंग के माध्यम से पूरी की जाएगी.
ESIC की यह योजना कर्मचारियों के परिवारों को शिक्षा सहायता देने के उद्देश्य से चलाई जाती है. इसी वजह से यहां फीस सामान्य मेडिकल कॉलेजों की तुलना में काफी कम रखी गई है. MBBS और BDS कोर्स के लिए छात्रों को सालाना 24 हजार रुपये ट्यूशन फीस देनी होगी, जबकि BSc नर्सिंग कोर्स के लिए सालाना फीस केवल 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है. सबसे खास बात यह है कि इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस या डोनेशन नहीं लिया जाएगा. इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को भी मेडिकल शिक्षा का अवसर मिल सकेगा.
इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र के माता-पिता का ESI अधिनियम के तहत पंजीकृत बीमित व्यक्ति होना जरूरी है और 30 सितंबर 2025 तक उनका सक्रिय योगदानकर्ता होना अनिवार्य है. आवेदक को NEET UG 2026 परीक्षा में शामिल होना चाहिए तथा NMC, DCI, INC, NTA और MCC द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा. पुरुष अभ्यर्थियों की आयु 8 मार्च 2026 तक 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि अविवाहित आश्रित बेटियों पर यह आयु सीमा लागू नहीं होगी. आवेदन के लिए Ward of IP Certificate अनिवार्य है.
Ward of IP Certificate प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवारों को ESIC पोर्टल पर आवेदन कर फोटो, आयु प्रमाण, NEET UG 2026 एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इस प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून 2026 निर्धारित की गई है. प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद छात्रों को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) पोर्टल पर अलग से पंजीकरण करना होगा. ESIC ने नियोक्ताओं, अस्पतालों और क्षेत्रीय कार्यालयों से भी अपील की है कि वे पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकें.