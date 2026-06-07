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MBBS सीट नहीं मिल रही? ESIC कोटा दिला सकता है डॉक्टर बनने का मौका

MBBS सीट नहीं मिल रही? ESIC के Ward of IP कोटे के तहत 22 मेडिकल कॉलेजों में 783 सीटों पर आवेदन शुरू हो गए हैं. जानिए पात्रता, फीस, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की अंतिम तिथि.

Published: Jun 07, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:00 AM IST
MBBS सीट नहीं मिल रही? ESIC कोटा दिला सकता है डॉक्टर बनने का मौका

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