MBBS सीट नहीं मिल रही? ESIC कोटा दिला सकता है डॉक्टर बनने का मौका

आज के समय में MBBS सीट हासिल करना लाखों छात्रों का सपना होता है, लेकिन सीमित सीटों और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कई योग्य छात्रों को मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता. ऐसे छात्रों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की Ward of Insured Person (IP) योजना बड़ी राहत बनकर सामने आई है. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत संचालित ESIC ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कोर्सों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह योजना खास तौर पर ESI योजना के तहत पंजीकृत कर्मचारियों के आश्रित बच्चों के लिए बनाई गई है. इसके जरिए पात्र छात्र कम फीस में प्रोफेशनल मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं.