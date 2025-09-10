हिंदी दिवस की स्कूल में है प्रतियोगिता? ना लें टेंशन, ऐसे लिखें 300 शब्दों में सरल और आसान निबंध
हिंदी दिवस की स्कूल में है प्रतियोगिता? ना लें टेंशन, ऐसे लिखें 300 शब्दों में सरल और आसान निबंध

Hindi Diwas Essay: अगर आपके स्कूल में हिंदी दिवस पर निबंध लिखने की प्रतियोगिता है तो इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी दिवस के लिए आसान और सरल निबंध.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:46 PM IST
हिंदी दिवस की स्कूल में है प्रतियोगिता? ना लें टेंशन, ऐसे लिखें 300 शब्दों में सरल और आसान निबंध

Hindi Diwas Essay in Hindi:  भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस (Hindi Diwas) मनाया जाता है. हिंदी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा है. इस खास मौके पर स्कूल और कॉलेज में प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है. खासतौर पर हिंदी दिवस निबंध और स्पीच की प्रतियोगिता होती है. ऐसे में इस खबर में हम आपके लिए लेकर 300 शब्दों के आसान और सरल हिंदी दिवस निबंध, जिसे आप अपनी भाषा में कुछ बदलाव करके इस्तेमाल कर सकते हैं. 

हिंदी दिवस निबंध
भारत विविध भाषाओं वाला देश है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा और राष्ट्र की पहचान है. 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था. तब से लेकर आज तक देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है.

हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को हिंदी भाषा के महत्व के बारे में जागरूक करना है. आज के समय में लोग अंग्रेजी भाषा को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और हिंदी भाषा को बोलने शर्म महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूलना है. हिंदी हमारी संस्कृति और परंपरा की धरोहर है. 

Brain Test: फोटो में सिर्फ 3 अंतर; खोजना बेहद मुश्किल, जीनियस ही 10 सेकंड में दे पाएंगे जवाब

शिक्षा हो, नौकरी हो या फिर कोई और तकनीकी क्षेत्र हर तरफ अंग्रेजी का महत्व बढ़ रहा है, ये ठीक है कि आपको कई भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपनी मातृभाषा को ही भूल जाएं. हिंदी दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए और इसे आगे बढ़ाने में योगदान देना चाहिए. हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हिंदी विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में से एक है. सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं बल्कि हिंदी विदेशों में भी बोली और समझी जाती है. 

हिंदी दिवस कविता

हिंदी है अपनी पहचान,
मिट्टी की खुशबू, भारत की शान।
शब्दों में है सरलता प्यारी,
हिंदी भाषा सबको है न्यारी।
विश्व में गूंजे इसका नाम,
हम सब करें इसका सम्मान

