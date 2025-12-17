विदेश से करनी है MBBS की पढ़ाई? यूरोप में ये हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी, जानें फीस से लेकर सबकुछ

Top 3 Medical Universities in Europe: भारतीय छात्रों के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में जुड़ने वालों की संख्या अधिक है. पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर ही अगर गौर करें तो बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों की रुचि डॉक्टर बनने को लेकर देखी जाती है. मेडिक कॉलेज में दाखिला के लिए होने वाली एंट्रेंस परीक्षा NEET-UG में हर साल लगभग 20 लाख से अधिक छात्र आवेदन करते हैं और शामिल होते हैं. भारत में मेडिकल पढ़ाई के लिए सीमित सीट होने के कारण ज्यादातर छात्रों का रुख विदेश की ओर हो जाता है. कई छात्र यूरोप के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आइए यूरोप की टॉप 3 यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं.

यूनिवर्लिटी कॉलेज लंदन

जब बात आती है यूरोप में सबसे बड़े मेडिकल स्कूल की तो उसमें यूनिवर्लिटी कॉलेज लंदन का नाम आता है. ब्रिटेन में स्थित ये यूनिवर्सिटी बेहतरीन क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है. एमबीबीएस डिग्री हासिल करने के लिए 6 साल का समय लगता है. यहां पर सालाना फीस 65 लाख रुपये है. अधिक जानकारी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है.

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी

यूरोप में बेस्ट यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज का नाम आता है. इसे विदेशी छात्रों के लिए भी बेहतरीन माना जाता है. मेडिकल की पढ़ाई के लिए इस यूनिवर्सिटी में हर साल कई संख्या में छात्र दाखिला लेते हैं. ये यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आती है. 6 साल में मेडिकल डिग्री हासिल कर सकते हैं. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेडिकल पढ़ाई के लिए 85 लाख रुपये सालाना फीस है.

ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी

मेडिकल पढ़ाई के लिए ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी को बेस्ट माना जाता है. 6 साल में MBBS की डिग्री हासिल कर सकते हैं. ब्रिटेन की ये यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में पहले स्थान पर आती है. यहां से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पहले 3 साल प्री-क्लिनिकल और फिर अन्य 3 साल तक क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है. यहां से डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 1.21 करोड़ रुपये का खर्चा आ सकता है.

