Advertisement
trendingNow13043643
Hindi Newsशिक्षाविदेश से करनी है MBBS की पढ़ाई? यूरोप में ये हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी, जानें फीस से लेकर सबकुछ

विदेश से करनी है MBBS की पढ़ाई? यूरोप में ये हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी, जानें फीस से लेकर सबकुछ

Top 3 Medical Universities in Europe: क्या आप भी मेडिकल की डिग्री हासिल करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं और यूरोप से एमबीबीएस करना चाहते हैं? अगर हां, तो आइए टॉप 3 यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विदेश से करनी है MBBS की पढ़ाई? यूरोप में ये हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी, जानें फीस से लेकर सबकुछ

Top 3 Medical Universities in Europe: भारतीय छात्रों के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में जुड़ने वालों की संख्या अधिक है. पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर ही अगर गौर करें तो बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों की रुचि डॉक्टर बनने को लेकर देखी जाती है. मेडिक कॉलेज में दाखिला के लिए होने वाली एंट्रेंस परीक्षा NEET-UG में हर साल लगभग 20 लाख से अधिक छात्र आवेदन करते हैं और शामिल होते हैं. भारत में मेडिकल पढ़ाई के लिए सीमित सीट होने के कारण ज्यादातर छात्रों का रुख विदेश की ओर हो जाता है. कई छात्र यूरोप के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आइए यूरोप की टॉप 3 यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं.

यूनिवर्लिटी कॉलेज लंदन

जब बात आती है यूरोप में सबसे बड़े मेडिकल स्कूल की तो उसमें यूनिवर्लिटी कॉलेज लंदन का नाम आता है. ब्रिटेन में स्थित ये यूनिवर्सिटी बेहतरीन क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है. एमबीबीएस डिग्री हासिल करने के लिए 6 साल का समय लगता है. यहां पर सालाना फीस 65 लाख रुपये है. अधिक जानकारी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी

यूरोप में बेस्ट यूनिवर्सिटी में कैम्ब्रिज का नाम आता है. इसे विदेशी छात्रों के लिए भी बेहतरीन माना जाता है. मेडिकल की पढ़ाई के लिए इस यूनिवर्सिटी में हर साल कई संख्या में छात्र दाखिला लेते हैं. ये यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आती है. 6 साल में मेडिकल डिग्री हासिल कर सकते हैं. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मेडिकल पढ़ाई के लिए 85 लाख रुपये सालाना फीस है.

ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी

मेडिकल पढ़ाई के लिए ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी को बेस्ट माना जाता है. 6 साल में MBBS की डिग्री हासिल कर सकते हैं. ब्रिटेन की ये यूनिवर्सिटी क्यूएस रैंकिंग में पहले स्थान पर आती है. यहां से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को पहले 3 साल प्री-क्लिनिकल और फिर अन्य 3 साल तक क्लिनिकल ट्रेनिंग दी जाती है. यहां से डिग्री हासिल करने के लिए लगभग 1.21 करोड़ रुपये का खर्चा आ सकता है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: फौजियों की फैक्ट्री है भारत का ये जिला... क्या आप जानते हैं इसका नाम?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Admission In MBBS

Trending news

दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
ludhiana jail clash
लुधियाना की जेल में कैदियों-पुलिसवालों के बीच महासंग्राम, सुपरिटेंडेंट का फूटा सिर
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन
Goa Night Club Fire News
25 मौतों पर कोई पछतावा है, देश छोड़कर क्यों भागे? देखिए लूथरा ब्रदर्स का रिएक्शन