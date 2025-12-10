जिस EVM पर आज मच रहा हल्ला, जानिए उससे भारत में कब हुई पहली बार वोटिंग? जानें इस मशीन का इतिहास

Electronic Voting Machine: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को लेकर चर्चाएं हर चुनाव से पहले और परिणाम के बाद शुरू हो जाती है. अक्सर विपक्ष द्वारा ईवीएम हैक होने को लेकर दावा किया जाता है. वहीं, आज, 10 दिसंबर, 2025 को संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी ईवीएम पर बात की. उन्होंने देश में पहली बार EVM से चुनाव कब हुए इसके बारे में भाषण दिया. ऐसे में क्या आप जानते हैं, देश में पहली बार EVM से चुनाव कब और कहां हुए, कैसे भारत में वोटिंग सिस्टम का दौर बदला? आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

क्या है EVM?

EVM एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जिसका इस्तेमाल चुनाव के दौरान मतदाताओं द्वारा मतदान करने और उसके बाद वोटों की गिनती में सहायता के लिए किया जाता है.

देश में पहली बार EVM से चुनाव कब हुए?

भारत में पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ था, जिसके 30 साल बाद 1982 में पहली बार EVM का इस्तेमाल केरल में हुआ था. केरल में उस समय ईवीएम का उपयोग राज्य के उत्तरी पारावुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए किया गया था. जबकि, इससे पहले पूरे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते थे.

पहली बार आम चुनाव में EVM का इस्तेमाल कब?

भारत में साल 1999 में गोवा में पहली बार आम चुनाव के लिए EVM का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद गोवा देश का पहला राज्य बना, जहां EVM से आम चुनाव कराए गए.

EVM ने लिया बैलेट पेपर की जगह

साल 1999 में गोवा में EVM से आम चुनाव होने के बाद साल 2003 में कुछ उपचुनाव और राज्य चुनाव में EVM का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद साल 2004 में चुनाव आयोग की ओर से EVM से ही आम चुनाव कराने का निर्णय लिया गया. तब से लेकर आज तक देश में चुनाव ईवीएम के माध्यम से कराए जा रहे हैं.

पहली बार दुनिया के इस देश में हुआ था EVM जैसे मशीन का इस्तेमाल

भारत से पहले अमेरिका के कुछ राज्यों में पहली बार ईवीएम जैसी मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए हुआ था, जिसे 1964 में ऑटोमेटिक वोटिंग मशीन (AVM) कहा जाता था, लेकिन बाद में वहां डायरेक्ट रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक (DRE) मशीनों का इस्तेमाल चुनाव के लिए शुरू हो गया. वहीं, भारत के अलावा दुनिया के अन्य कई देशों में EVM जैसे मशीन का इस्तेमाल चुनाव के लिए किया जाता है.

