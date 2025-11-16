Reasoning Questions: रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए 10 खास रीजनिंग सवाल: हल कर अभी मजबूत करें अपनी तैयारी

Reasoning Tricky Questions And Answers: अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में अब जनरल नॉलेज के सवालों के साथ दिमाग घुमाने वाले अलग-अलग प्रकार के रीजनिंग के ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में यदि आप किसी सरकारी नौकरी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के लिए आपको नियमित रूप से हर दिन रीजनिंग सवालों को हल करने का प्रयास जरूर से करना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 यूनिक और आसान रीजनिंग सवाल उनके सही जवाबों के साथ लेकर आए हैं, जिन्हें सॉल्व करके आप अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं.

सवाल 1: यदि 3 × 5 = 34 और 4 × 6 = 52, तो 5 × 8 = ?

जवाब: 74

सवाल 2: यदि COLD = DPME, तो WARM का कोड क्या होगा?

जवाब: XBSN

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: एक परिवार में A, B का भाई है । B, C की बहन है और C, D का पिता है, तो A, D के लिए क्या होगा?

जवाब: A, D के चाचा हैं.

सवाल 4: यदि NEHW का कोड WHEN है, तो LMPX का कोड क्या होगा?

जवाब: XMLP

सवाल 5: AB, CD, EF, GH, ?

जवाब: IJ

ये भी पढ़ें: Reasoning: तेज दिमाग वालों के लिए 10 ट्रिकी रीजनिंग सवाल,क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?​

सवाल 6: यदि 5 = 30, 6 = 42, 7 = 56, तो 9 = ?

जवाब: 90

सवाल 7: यदि 2 = 6, 3 = 12, 4 =20, तो 6 = ?

जवाब: 42

सवाल 8: 7 = 24, 9 = 40, 11 = 60, तो 13 = ?

जवाब: 84

सवाल 9: यदि DELHI = 52 और MUMBAI = 72, तो PATNA = ?

जवाब: 55

सवाल 10: A, B का पिता है । B, C का भाई है । C, D की बेटी है, तो A का D से क्या संबंध?

जवाब: A का D से ससुर का संबंध है.

ये भी पढ़ें: Reasoning Questions: रीजनिंग चैलेंज: हर सवाल एक पहेली, क्या आप दे पाएंगे सही जवाब?