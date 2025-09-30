Advertisement
trendingNow12942522
Hindi Newsशिक्षा

दो दिन बाद एग्जाम है और कुछ नहीं पढ़ा... लास्ट मोमेंट पर ऐसे करें पढ़ाई; आएंगे बढ़िया नंबर, दोस्त भी पूछेंगे- पढ़ाई कब की

Last Moment Exam Revision Tips: एग्जाम से मात्र 2 दिन पहले लास्ट मोमेंट में परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि अंक बढ़िया आए. आइए हम आपको इससे जुड़े कुछ टिप्स देते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 30, 2025, 05:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो दिन बाद एग्जाम है और कुछ नहीं पढ़ा... लास्ट मोमेंट पर ऐसे करें पढ़ाई; आएंगे बढ़िया नंबर, दोस्त भी पूछेंगे- पढ़ाई कब की

Exam Revision Tips: एक छात्र के ऊपर हमेशा परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने के साथ बढ़िया नंबर स्कोर करने का प्रेशर होता है. ऐसे में अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और किसी कारण एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से नहीं कर पाएं, लेकिन अब परीक्षा में सिर्फ 2 दिन शेष है, तो कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करें कि अच्छे मार्क्स आए. आइए हम आपको बताते हैं. साथ ही परीक्षा की तैयारी करने के लिए कुछ टिप्स भी देते हैं, जिसकी मदद से आपको बढ़िया नंबर आएंगे. 

पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हल करें
पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर को हल करने से आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा, इसी के साथ आपको पेपर पैटर्न की भी समझ हो जाएगी कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं और आपको किन महत्वपूर्ण टॉपिक पर खास ध्यान देना है. 

महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान दें
जो विषय आपको कठिन लगे उस पर ज्यादा ध्यान दें और उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करें. 

Add Zee News as a Preferred Source

शॉर्ट नोट्स बनाएं
आप टीचर्स के नोट्स और किताबों से मदद लेकर छोटे-छोटे पॉइंट्स में नोट्स बनाएं, इससे आपको कम समय में रिवीजन करने में आसानी होगी. 

लिखने का अभ्यास करें
रिवीजन के बाद कुछ सवाल का उत्तर एक सीमित समय में देने की कोशिश करें, इससे आपको लिखने का अभ्यास होगा, जिससे परीक्षा के दौरान मदद मिलेगी. 

ये भी पढ़ें: Study Tips: परीक्षा में चाहिए सबसे अच्छे मार्क्स तो ऐसे करें रिवीजन, इन बातों का रखें ध्यान

फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करें
महत्वपूर्ण फॉर्मूलों, डेट या कठिन शब्दों को याद रखने के लिए आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, जिससे परीक्षा हॉल में उन चीजों को भूलने का चांस कम होगा. 

सिर्फ जरूरी चीजें पढ़ें
लास्ट मोमेंट में एग्जाम की तैयारी के दौरान कुछ भी नया याद करने की कोशिश न करें. जो विषय आपने पहले पढ़े हैं, उनकी ही तैयारी करें और महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ही फोकस करें. 

टाइम टेबल बनाएं
हर विषय के लिए एक निश्चित समय तय करें और उसी टाइम टेबल के अनुसार, आप हर विषय का रिवीजन करें. 

रिवीजन करें
एग्जाम के दिन सुबह जल्दी उठकर कुछ देर नोट्स पढ़ें, इससे आपके दिमाग को जानकारियों को याद रखने और प्रोसेस करने में मदद मिलेगी. 

ध्यान दें, उम्मीदवार एग्जाम से पहले पर्याप्त नींद लें, आत्मविश्वास बनाए रखें और पौष्टिक भोजन का सेवन करें. जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आप फ्रेश होकर परीक्षा दे पाएंगे. छात्र एग्जाम डे से पहले ही अपना ड्रेस और एग्जाम में ले जाने वाले बैग को तैयार कर लें, जैसे- पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी चीजें पहले से ही बैग में रख लें. वहीं, परीक्षा देते समय अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, यह आपको परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद करेगा. 

ये भी पढ़ें: Study Tips: एग्जाम में करना चाहते हैं टॉप, तो इस तरह से तैयार करें अपने नोट्स

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Exam Revision Tips

Trending news

गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
Jammu and Kashmir
गांव से IIT-NEET तक...भारतीय सेना की पहल से वंचित छात्रों के सपनों को मिलेंगे पंख
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
TVK
CM साहब! बदला लेना है मुझसे लो, कार्यकर्ताओं को हाथ..., भगदड़ के बाद सामने आए विजय
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
Indian Air Force
भविष्य की जंग में ड्रोन-AI तय करेंगे जीत-हार! एयर मार्शल ने दी चेतावनी, लेकिन...
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
nuclear attack
'परमाणु हमले की आशंका...', CDS जनरल चौहान को क्या दिखा ऐसा कि देनी पड़ गई वॉर्निंग?
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है: राजनाथ
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
IMD
जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें IMD ने क्या दी डेट?
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
Anti Naxal Operation
कम्युनिस्ट मुक्त भारत होगा? नक्सलियों के सपोर्ट में डी. राजा की सरकार से बड़ी डिमांड
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
NIA
कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं! NIA ने हिजबुल आतंकवादी की संपत्ति की कुर्क
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
RSS completes 100 years
विजयदशमी के दिन RSS के पूरे हो रहे 100 साल, कल संघ के कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
P Chidambaram
'अमेरिका ने कहा था PAK पर हमला मत करना', पी चिदंबरम का मुंबई हमले पर बड़ा कुबूलनामा
;