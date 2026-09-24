/परीक्षा, ChatGPT और फिर मौत... अब साहिल के परिवार से राहुल गांधी ने की बात, कहा- मदद करेंगे!

दरअसल, IIT बॉम्बे की ओर से अपने शुरुआती बयान में कहा गया था कि साहिल ने परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और ChatGPT के जरिए सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की थी. संस्थान की ओर से ये भी कहा गया था कि परीक्षा निरीक्षक और विभाग प्रमुख ने साहिल से इस मामले में बातचीत की थी. संस्थान के अनुसार, उसे समझाया गया था और यह भी भरोसा दिलाया गया था कि इस घटना का उसके करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा.