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परीक्षा, ChatGPT और फिर मौत... अब साहिल के परिवार से राहुल गांधी ने की बात, कहा- मदद करेंगे!

IIT Bombay Student Sahil Wakode: IIT बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे के परिजनों से राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत की है. महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें इस दुखद घड़ी में सांत्वना दी और न्याय की लड़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.

Written BySimran Singh
Published: Sep 24, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:21 AM IST
परीक्षा, ChatGPT और फिर मौत... अब साहिल के परिवार से राहुल गांधी ने की बात, कहा- मदद करेंगे!

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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