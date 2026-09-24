/परीक्षा, ChatGPT और फिर मौत... अब साहिल के परिवार से राहुल गांधी ने की बात, कहा- मदद करेंगे!

IIT Bombay Student Sahil Wakode: आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे की मौत का मामला अब राजनीतिक स्तर पर भी चर्चा में है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मृतक साहिल के माता-पिता से फोन पर बातचीत की और उन्हें न्याय की लड़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिया. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने करीब 17 मिनट तक परिवार से बातचीत की.
बता दें कि साहिल वाकोडे IIT बॉम्बे में एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के सेकंड ईयर के छात्र थे. 18 सितंबर 2026 को उन्हें हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था. उनकी मौत से पहले परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल का मामला सामने आया था.
दरअसल, IIT बॉम्बे की ओर से अपने शुरुआती बयान में कहा गया था कि साहिल ने परीक्षा के दौरान कथित तौर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया और ChatGPT के जरिए सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश की थी. संस्थान की ओर से ये भी कहा गया था कि परीक्षा निरीक्षक और विभाग प्रमुख ने साहिल से इस मामले में बातचीत की थी. संस्थान के अनुसार, उसे समझाया गया था और यह भी भरोसा दिलाया गया था कि इस घटना का उसके करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
हालांकि, बाद में IIT बॉम्बे ने अपने शुरुआती बयान पर माफी मांगते हुए उसे वापस ले लिया. ऐसे में ChatGPT के इस्तेमाल और साहिल की मौत के बीच का सीधा संबंध अभी जांच का विषय है.
साहिल के माता-पिता ने IIT बॉम्बे के कुछ अधिकारियों और प्रोफेसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का आरोप है कि साहिल को कथित तौर पर जातिगत टिप्पणियों और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था. वहीं, आईआईटी बॉम्बे ने जातिगत भेदभाव से जुड़ी किसी भी शिकायत के मिलने से इनकार किया है.
परिवार ने मामले में दोषियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की है. मुंबई क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है. जांच के तहत साहिल के माता-पिता के बयान दर्ज किए गए हैं और उनके मोबाइल फोन समेत डिजिटल सबूतों की भी जांच की जा रही है.
पार्टी सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने साहिल के माता-पिता से वीडियो कॉल पर बातचीत की. उस समय परिवार महाराष्ट्र के वाशिम जिले से मुंबई जा रहा था. बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने परिवार के साथ खड़े रहने और न्याय की लड़ाई में हर संभव मदद का भरोसा दिया. इस मामले को लेकर 24 सितंबर, गुरुवार को यूथ कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जिसमें आगे की रणनीति और आंदोलन की दिशा की घोषणा किए जाने की उम्मीद है.
जानकारी के लिए बता दें कि साहिल की मौत के बाद IIT बॉम्बे परिसर में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था. फिलहाल, मुंबई क्राइम ब्रांच मामले से जुड़े अलग-अलग आरोपों और घटनाक्रमों की गहन पड़ताल कर रही है.