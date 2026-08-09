/रोबोटिक्स इंजीनियरिंग क्या है? लाखों की कमाई से लेकर AI और रोबोट के भविष्य तक, जानिए इस हाई-टेक करियर का पूरा स्कोप

कल्पना कीजिए कि फैक्ट्री में मशीनें खुद सामान बना रही हैं, अस्पताल में रोबोट डॉक्टरों की मदद कर रहे हैं, आपदा वाली जगह पर इंसानों की जगह रोबोट पहुंच रहे हैं और खेती से लेकर डिफेंस तक मशीनें कई मुश्किल काम संभाल रही हैं. यह अब सिर्फ फिल्मों की कहानी नहीं है. रोबोटिक्स तेजी से वास्तविक दुनिया का हिस्सा बन रहा है. इसी वजह से Robotics Engineering को भविष्य के महत्वपूर्ण करियर विकल्पों में गिना जा रहा है. यह सिर्फ रोबोट बनाने की पढ़ाई नहीं है, बल्कि इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होता है. तो आखिर इस फील्ड में क्या पढ़ना होता है और कमाई कितनी हो सकती है?
रोबोटिक्स इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की एक मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है. इसमें रोबोट और रोबोटिक सिस्टम को डिजाइन करने, बनाने, प्रोग्राम करने, ऑपरेट करने और उनका मेंटेनेंस करने का काम शामिल होता है. इस क्षेत्र में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जरिए मशीन के ढांचे और मूवमेंट पर काम किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से सेंसर, मोटर और दूसरे सिस्टम तैयार किए जाते हैं. कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग रोबोट को निर्देश देने में मदद करते हैं. वहीं AI और मशीन लर्निंग से रोबोट को वातावरण समझने और कुछ परिस्थितियों में बेहतर प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिल सकती है. ऐसे सिस्टम खासकर कठिन, खतरनाक और बार-बार किए जाने वाले कामों में उपयोगी होते हैं.
भारत में रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का दायरा केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है. इस क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ऑटोमोबाइल, मेडिकल और हेल्थकेयर, माइनिंग, ऑटोमेशन, लाइफ साइंसेज, एयरोस्पेस और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में अवसर हो सकते हैं. इंडस्ट्रियल रोबोट ऐसे काम कर सकते हैं जिन्हें लगातार दोहराना पड़ता है. वहीं एयरोस्पेस में ड्रोन और सर्विलांस सिस्टम जैसी तकनीकों में रोबोटिक्स का इस्तेमाल होता है. हेल्थकेयर में रोबोट सर्जिकल और क्लिनिकल कामों में सहायता कर सकते हैं. हालांकि इन क्षेत्रों में रोबोट इंसानों की जगह पूरी तरह लेने के बजाय कई मामलों में उनकी मदद करने वाली तकनीक के रूप में काम करते हैं.
रोबोटिक्स का एक महत्वपूर्ण इस्तेमाल उन जगहों पर हो सकता है जहां इंसानों के लिए पहुंचना मुश्किल या खतरनाक होता है. आपदा प्रबंधन में रोबोट का इस्तेमाल भूकंप, बाढ़ और दूसरी आपात स्थितियों में फंसे लोगों की तलाश और निगरानी के लिए किया जा सकता है. परमाणु संयंत्रों या अन्य जोखिम वाले क्षेत्रों में भी रोबोट इंसानों को सीधे खतरे में डाले बिना जानकारी जुटाने में मदद कर सकते हैं. सैन्य और सुरक्षा क्षेत्र में भी AI और रोबोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है. इसके अलावा रिसर्च में रोबोट कठिन प्रयोगों में वैज्ञानिकों की मदद कर सकते हैं. टेलीप्रेजेंस रोबोट की मदद से कोई व्यक्ति दूर बैठकर दूसरे स्थान पर बातचीत और संचार कर सकता है.
रोबोटिक्स का इस्तेमाल शिक्षा और निजी कंपनियों में भी बढ़ सकता है. स्कूल और कॉलेजों में प्रोग्रामेबल रोबोटिक किट, सेंसर और 3D प्रिंटर जैसी तकनीक छात्रों को प्रैक्टिकल तरीके से सीखने का मौका देती हैं. इससे बच्चों में प्रोग्रामिंग और तकनीकी समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित की जा सकती है. हालांकि रोबोट किसी कुशल शिक्षक की जगह नहीं ले सकते. दूसरी तरफ निजी कंपनियां ऑटोमेशन और AI को अपने कामकाज में शामिल कर रही हैं. इन तकनीकों का इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे क्षेत्रों में किया जा रहा है. जांच और खुफिया कामों में भी रोबोटिक्स तथा AI खतरनाक पदार्थों की पहचान और जांच प्रक्रिया में सहायता कर सकते हैं.
भारत में रोबोटिक्स का भविष्य कई क्षेत्रों में बढ़ते ऑटोमेशन पर निर्भर करेगा. ग्लोबल स्तर पर रोबोटिक्स का संबंध कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग और एम्बेडेड सिस्टम जैसी तकनीकों से है. कंपनियां इन तकनीकों की मदद से औद्योगिक ऑटोमेशन, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नए सिस्टम विकसित कर रही हैं. भारत में भी खेती, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और घरेलू सहायता जैसे क्षेत्रों में रोबोटिक्स के इस्तेमाल की संभावनाएं हैं. हालांकि किसी भी सेक्टर में रोबोटिक्स की रफ्तार कंपनियों की जरूरत, लागत, तकनीकी क्षमता और नियामकीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगी. इसलिए इसे केवल भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ती मौजूदा तकनीक के रूप में देखना ज्यादा सही होगा.
AI और रोबोटिक्स अलग-अलग तकनीकी क्षेत्र हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे की क्षमता बढ़ा सकते हैं. रोबोटिक्स मशीन को भौतिक दुनिया में काम करने की क्षमता देता है, जबकि AI उसे डेटा समझने, पैटर्न पहचानने और कुछ परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकता है. उदाहरण के लिए AI की मदद से रोबोट कैमरे और सेंसर से मिली जानकारी का विश्लेषण कर सकता है और अपने आसपास के वातावरण के अनुसार काम कर सकता है. AI रोबोट को इंसानी ऑपरेटर और दूसरे रोबोट के साथ बेहतर तरीके से काम करने में भी मदद कर सकता है. हालांकि पूरी तरह स्वायत्त सिस्टम के साथ सुरक्षा और नैतिकता की चुनौतियां जुड़ी हैं. इसलिए मानव निगरानी कई परिस्थितियों में जरूरी रहती है.
रोबोटिक्स इंजीनियर की सैलरी एक तय आंकड़े पर निर्भर नहीं करती. यह उम्मीदवार की डिग्री, कॉलेज, तकनीकी स्किल्स, अनुभव, कंपनी और जॉब प्रोफाइल के अनुसार बदलती है. दिए गए करियर इनपुट के मुताबिक, टॉप संस्थानों से ग्रेजुएट होने वाले कुछ उम्मीदवारों को शुरुआती प्लेसमेंट में करीब 12 से 15 लाख रुपये सालाना तक का पैकेज मिल सकता है. वहीं रोबोटिक्स इंजीनियरों के लिए औसत मीडियन प्लेसमेंट पैकेज करीब 5 से 6 लाख रुपये सालाना बताया गया है. करियर के लिहाज से स्पेस रिसर्च, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग, मेडिसिन, हेल्थकेयर, ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में अवसर मिल सकते हैं. अनुभव और विशेषज्ञता बढ़ने के साथ कमाई की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं.
रोबोटिक्स में करियर बनाने के लिए केवल डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं माना जाता. उम्मीदवार को प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल सिस्टम, ऑटोमेशन, कंप्यूटर विजन और AI जैसी स्किल्स पर भी काम करना चाहिए. प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री से जुड़े अनुभव इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं. भारत और विदेशों में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर मेडिकल, मिलिट्री, ऑटोमोटिव और रिसर्च तक रोबोटिक्स के इस्तेमाल के अलग-अलग रास्ते मौजूद हैं. ऐसे में जिन छात्रों की रुचि मशीनों, टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग और समस्या समाधान में है, उनके लिए यह एक संभावनाशील करियर विकल्प हो सकता है. हालांकि नौकरी और सैलरी हमेशा उम्मीदवार की योग्यता, कौशल और अनुभव के आधार पर अलग-अलग होगी.