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Monsoon Explained: हर साल सबसे पहले केरल ही क्यों पहुंचता है मानसून? जानिए कैसे बनता है लो-प्रेशर का जाल

हर साल दक्षिण-पश्चिम मानसून की पहली दस्तक केरल में होती है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है. केरल अरब सागर के किनारे स्थित है और मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले इसी तट से टकराती है. समुद्र से आने वाली नमी भरी हवाएं केरल के वातावरण को जल्दी नम बना देती हैं. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jun 04, 2026, 07:40 PM IST
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Monsoon Explained: हर साल सबसे पहले केरल ही क्यों पहुंचता है मानसून? जानिए कैसे बनता है लो-प्रेशर का जाल

भारत के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. कुछ इलाकों में तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल मानसून सबसे पहले केरल में ही क्यों दस्तक देता है? आखिर ऐसा कौन-सा प्राकृतिक सिस्टम है जो अरब सागर से उठी नमी भरी हवाओं को सबसे पहले दक्षिण भारत तक पहुंचाता है? दरअसल, मानसून सिर्फ बारिश का नाम नहीं है, बल्कि यह हवा की दिशा, तापमान और दबाव में होने वाले बड़े बदलाव का परिणाम है. यही वजह है कि मानसून भारत की खेती, अर्थव्यवस्था और आम जनजीवन के लिए बेहद अहम माना जाता है.

केरल ही क्यों बनता है पहला पड़ाव?

हर साल दक्षिण-पश्चिम मानसून की पहली दस्तक केरल में होती है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है. केरल अरब सागर के किनारे स्थित है और मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले इसी तट से टकराती है. समुद्र से आने वाली नमी भरी हवाएं केरल के वातावरण को जल्दी नम बना देती हैं. यही वजह है कि यहां बारिश की शुरुआत सबसे पहले होती है. मौसम वैज्ञानिक भी मानसून की आधिकारिक एंट्री का आकलन सबसे पहले केरल से ही करते हैं.

पश्चिमी घाट की क्या भूमिका है?

केरल के पूर्व में मौजूद पश्चिमी घाट मानसून को और मजबूत बनाने का काम करते हैं. समुद्र से आने वाली नमी भरी हवाएं जब इन ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं तो ऊपर उठने लगती हैं. ऊंचाई पर पहुंचकर हवा ठंडी होती है और बादलों का निर्माण होता है. इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक वर्षा कहा जाता है. यही कारण है कि केरल और कर्नाटक के पश्चिमी तटीय इलाकों में मानसून की शुरुआत के साथ ही तेज बारिश देखने को मिलती है.

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भारत में कितने प्रकार के मानसून होते हैं?

भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के मानसून होते हैं. पहला दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और देश की अधिकांश वर्षा इसी से होती है. इसकी दो शाखाएं होती हैं अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा. दूसरी ओर अक्टूबर से दिसंबर के बीच उत्तर-पूर्व या लौटता मानसून सक्रिय होता है. यह विशेष रूप से तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अच्छी बारिश कराता है.

आखिर कैसे बनता है लो-प्रेशर?

मानसून का असली आधार हवा का दबाव और तापमान का अंतर है. अप्रैल और मई में भारतीय भूभाग तेजी से गर्म हो जाता है. गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे जमीन के पास कम दबाव यानी लो-प्रेशर बन जाता है. दूसरी तरफ समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, जहां उच्च दबाव बना रहता है. हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है. यही नमी भरी हवाएं समुद्र से उठकर भारत की ओर आती हैं और बारिश कराती हैं.

मानसून दबाव कैसे बनाता है?

बारिश का मूल कारण सिर्फ बादल नहीं हैं, बल्कि हवा के दबाव और तापमान के बीच का बड़ा अंतर होता है.

गर्मी में जमीन जल्दी गर्म होती है: अप्रैल और मई के दौरान भारत की जमीन तेजी से गर्म हो जाती है, खासकर उत्तर-पश्चिम भारत, थार मरुस्थल और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में. गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठने लगती है.

जमीन पर कम दबाव बनता है: जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो जमीन के पास हवा का दबाव कम हो जाता है. इसे निम्न दबाव (लो प्रेशर) कहा जाता है. गर्मियों के चरम समय में उत्तर भारत के ऊपर एक बड़ा लो-प्रेशर क्षेत्र विकसित हो सकता है.

समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है: समुद्र की सतह जमीन की तुलना में धीरे-धीरे गर्म होती है. इसलिए गर्मियों में भी समुद्र के ऊपर अपेक्षाकृत अधिक दबाव (हाई प्रेशर) बना रहता है.

हवा उच्च दबाव से निम्न दबाव की ओर चलती है: यही मानसून का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है. समुद्र के हाई-प्रेशर क्षेत्र से हवाएं भारतीय भूभाग के लो-प्रेशर क्षेत्र की ओर बढ़ती हैं. ये हवाएं अपने साथ समुद्र से नमी भी लेकर आती हैं.

भूमध्य रेखा पार करते समय हवाएं मुड़ जाती हैं: दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली हवाएं जब भूमध्य रेखा पार करती हैं तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उनकी दिशा बदल जाती है. भारत पहुंचते-पहुंचते ये हवाएं दक्षिण-पश्चिम दिशा से बहने लगती हैं, इसलिए इसे दक्षिण-पश्चिम मानसून कहा जाता है.

नमी भरी हवा से होती है बारिश: नमी से भरी हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो ठंडी हो जाती हैं. ठंडा होने पर जलवाष्प छोटी-छोटी बूंदों में बदल जाती है. इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है. इसके बाद बादल बनते हैं और वर्षा शुरू हो जाती है.

बारिश को कौन-सी प्रणालियां बढ़ाती हैं?

मानसून के दौरान बारिश हर दिन समान नहीं होती. इसकी तीव्रता कई मौसम प्रणालियों पर निर्भर करती है. उत्तर भारत में बनने वाली मानसूनी द्रोणी बारिश को बढ़ाती है. वहीं बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव क्षेत्र मध्य भारत तक अच्छी वर्षा पहुंचाते हैं. इसके अलावा पश्चिमी घाट और हिमालय जैसे पर्वत भी हवाओं को ऊपर उठाकर भारी बारिश कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

मानसून क्यों है देश की जीवनरेखा?

मानसून केवल मौसम नहीं बदलता, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की दिशा भी तय करता है. खरीफ फसलों की बुवाई मानसून पर निर्भर करती है. समय पर बारिश होने से किसानों को लाभ मिलता है और जलाशयों, बांधों तथा भूजल स्तर में सुधार होता है. हालांकि कई बार अत्यधिक बारिश से शहरों में जलभराव और यातायात की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं. यही कारण है कि भारत में मानसून को देश की जीवनरेखा कहा जाता है.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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