CUET UG 2026: बढ़ी हुई रजिस्ट्रेशन विंडो आज होगी बंद, तुरंत करें अप्लाई, लेट हुए तो अटक सकता एडमिशन का सपना

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET-UG) 2026 देशभर के छात्रों के लिए बहुत अहम परीक्षा है. इस बार कई बार तारीख बढ़ने के बाद भी जो छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे, उनके लिए खास मौका दिया गया था. अब यह मौका भी आज खत्म हो रहा है, इसलिए बिना देर किए फॉर्म भरना जरूरी है.

आज खत्म हो रही है आवेदन की आखिरी तारीख

National Testing Agency ने CUET UG 2026 के लिए दोबारा आवेदन की सुविधा दी थी, जो अब आज 26 फरवरी को रात 11:50 बजे बंद हो जाएगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

पहले भी बढ़ चुकी है तारीख

इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पहले 3 जनवरी से 30 जनवरी तक चली थी. इसके बाद फीस जमा करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी रखी गई थी. बाद में इसे बढ़ाकर 4 फरवरी और फीस के लिए 7 फरवरी कर दिया गया. फिर भी कई छात्र फॉर्म नहीं भर पाए, जिसके बाद 23 फरवरी को दोबारा विंडो खोली गई थी.

कब होगी परीक्षा

CUET UG 2026 का आयोजन 11 मई से 31 मई 2026 के बीच किया जाएगा. परीक्षा कंप्यूटर आधारित यानी CBT मोड में होगी. यह परीक्षा भारत के कई शहरों के साथ कुछ विदेशी शहरों में भी कराई जाएगी.

कैसे करें आवेदन

छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां CUET UG 2026 के लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद अपनी जरूरी जानकारी जैसे पर्सनल और पढ़ाई से जुड़ी डिटेल भरनी होगी. फोटो और साइन अपलोड करने के बाद फीस जमा करनी होगी. अंत में फॉर्म सबमिट करके उसका कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना चाहिए.

सुधार का भी मिलेगा मौका

NTA ने यह भी बताया है कि 27 और 28 फरवरी 2026 को करेक्शन विंडो खोली जाएगी. इस दौरान छात्र अपने फॉर्म में कुछ जरूरी बदलाव कर सकेंगे. लेकिन यह मौका सिर्फ दो दिन के लिए होगा, इसके बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा.

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

जो छात्र अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे आज ही फॉर्म भर लें. आखिरी समय में वेबसाइट पर ज्यादा भीड़ हो सकती है, जिससे दिक्कत आ सकती है. इसलिए समय रहते आवेदन करना ही सबसे बेहतर रहेगा.

