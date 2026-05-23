CBSE Re-Evaluation पर बड़ा खुलासा! क्या सच में रद्द हो गई कॉपियों की दोबारा जांच? जानिए वायरल दावे की पूरी सच्चाई

CBSE बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद लाखों छात्र अपनी कॉपियों की दोबारा जांच यानी Re-Evaluation और Answer Book Photocopy प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि CBSE ने 10वीं और 12वीं की री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया रद्द कर दी है.
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CBSE बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद लाखों छात्र अपनी कॉपियों की दोबारा जांच यानी Re-Evaluation और Answer Book Photocopy प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो गया, जिसमें दावा किया गया कि CBSE ने 10वीं और 12वीं की री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया रद्द कर दी है. इस खबर के सामने आते ही छात्रों और अभिभावकों में हड़कंप मच गया. कई लोग इसे सच मानकर परेशान हो गए और सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर करने लगे. लेकिन अब CBSE ने खुद सामने आकर इस वायरल नोटिस की सच्चाई बता दी है. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि यह नोटिस पूरी तरह फर्जी है और छात्रों को अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है.
CBSE ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस सर्कुलर को पूरी तरह फर्जी बताया है, जिसमें दावा किया गया था कि 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए री-इवैल्यूएशन और Answer Book Photocopy प्रक्रिया रद्द कर दी गई है. बोर्ड ने कहा कि कुछ लोग नकली नोटिस बनाकर छात्रों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं. यह फर्जी सर्कुलर बिल्कुल असली CBSE नोटिस की तरह डिजाइन किया गया था, इसलिए कई छात्र इसे सच मान बैठे. CBSE ने अपने आधिकारिक बयान में साफ कहा कि री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया बंद नहीं की गई है और छात्र अफवाहों पर भरोसा न करें. बोर्ड ने लोगों से अपील की कि बिना जांचे किसी भी जानकारी को आगे शेयर न करें.
वायरल हो रहे नकली नोटिस में लिखा गया था कि ऑनलाइन सिस्टम में “तकनीकी दिक्कतों” की वजह से CBSE ने री-इवैल्यूएशन और Answer Book Photocopy प्रक्रिया रद्द कर दी है. इतना ही नहीं, इसमें यह भी दावा किया गया कि छात्रों से ली गई फीस 15 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी और मौजूदा अंक ही अंतिम माने जाएंगे. इस दावे ने छात्रों की चिंता और बढ़ा दी. हालांकि CBSE ने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है. बोर्ड ने कहा कि यह सिर्फ अफवाह है और छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही अपडेट लेना चाहिए.
Fake News Alert!
A fake information is being circulated claiming that the process of obtaining photocopies of answer books and revaluation has been cancelled by the Board.
This Circular is #FAKE
Beware of fake news and romours
Always verify information through… pic.twitter.com/Ljs8mW6HCh
— CBSE HQ (@cbseindia29) May 23, 2026
दरअसल पिछले कुछ दिनों से CBSE पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं सामने आ रही थीं. कई छात्रों ने शिकायत की थी कि Answer Book की स्कैन कॉपी डाउनलोड करने और री-इवैल्यूएशन आवेदन के दौरान पेमेंट फेल हो रहा था या वेबसाइट धीमी चल रही थी. वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक और कुछ अनधिकृत हस्तक्षेप की कोशिशों की वजह से यह दिक्कतें आई थीं. इसी कारण CBSE ने 12वीं के छात्रों के लिए स्कैन कॉपी आवेदन की आखिरी तारीख 23 मई से बढ़ाकर 24 मई कर दी थी. इन तकनीकी दिक्कतों के बीच ही फर्जी नोटिस वायरल हो गया, जिससे छात्रों के बीच भ्रम और ज्यादा बढ़ गया.
CBSE ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूलों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट और verified सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी जानकारी पर ही भरोसा करें. बोर्ड ने कहा कि फेक न्यूज और अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है. CBSE के मुताबिक फिलहाल री-इवैल्यूएशन और Answer Book Photocopy प्रक्रिया जारी है और छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि रिजल्ट सीजन में इस तरह की फर्जी खबरें तेजी से फैलती हैं, इसलिए हर सूचना की पुष्टि करना बेहद जरूरी है. फिलहाल CBSE ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि बोर्ड की सभी सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं.
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