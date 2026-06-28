/पहले प्रयास में हुई बुरी तरह फेल, फोन छोड़ा और दूसरे अटेम्प्ट में AIR 21 लाकर बनीं UPSC IES ऑफिसर

कहते हैं कि हार हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है, लेकिन अगर हार के बाद खुद से यह वादा किया जाए कि अगली बार जीत पक्की होगी, तो यह संकल्प इंसान के जीवन में जादुई बदलाव जरूर लेकर आता है. एक ऐसा ही अटूट वादा किया था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी की तैयारी करने वाली मृदुपाणी नबी ने, जब वह अपने पहले ही प्रयास में बुरी तरह असफल हो गई थीं. हालांकि, उन्होंने इस शुरुआती फेलियर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी कमियों को पहचानकर खुद को एक बंद कमरे में झोंक दिया. नतीजतन, वह अपने दूसरे ही प्रयास में पूरे देश में 21वीं रैंक हासिल कर भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) की अधिकारी बन गईं.
मृदुपाणी नबी मुख्य रूप से हैदराबाद की रहने वाली हैं और उनकी शुरुआती स्कूली शिक्षा भी इसी शहर से पूरी हुई है. वह यूपीएससी इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज (IES) परीक्षा के साल 2022 बैच की एक बेहद होनहार और काबिल अधिकारी हैं. उन्होंने इस बेहद कठिन मानी जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में देश भर में ऑल इंडिया रैंक 21 (AIR 21) हासिल कर अपनी सफलता का परचम लहराया था. बचपन से ही वह पढ़ाई-लिखाई में काफी तेज-तर्रार थीं और हमेशा कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखती थीं.
मृदुपाणी को बचपन के दिनों से ही गैजेट्स, इंजीनियरिंग और नई टेक्नोलॉजी के विषयों में काफी गहरी रुचि थी. यही मुख्य वजह थी कि उन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद सीधे आईआईटी-जेईई (IIT-JEE) जैसे कठिन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी का रास्ता चुना. उनका पूरा फोकस हमेशा टेक्निकल फील्ड पर ही केंद्रित रहा, जिसने आगे चलकर उनके करियर की एक बेहद मजबूत नींव रखी. 12वीं के बाद उन्होंने नारायण इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक (B.Tech) की डिग्री हासिल की और अपना इंजीनियर बनने का सपना पूरा किया.
अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही मृदुपाणी को पहली बार संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न तकनीकी परीक्षाओं के बारे में पता चला था. उन्हें यह जानकर बेहद खुशी हुई कि यूपीएससी सिर्फ आईएएस या आईपीएस ही नहीं, बल्कि आईईएस (IES), आईएसएस और आईएफएस जैसी प्रतिष्ठित तकनीकी परीक्षाएं भी आयोजित कराता है. बस यहीं से उनके करियर की दिशा बदल गई और उन्होंने पूरी तरह से टेक्निकल बैकग्राउंड से जुड़ी सिविल सेवा यानी यूपीएससी आईईएस (UPSC IES) की तैयारी करने का मन बना लिया.
साल 2020 में मृदुपाणी ने जब पहली बार परीक्षा दी, तो वह महज कुछ अंकों के अंतर से प्रीलिम्स पास करने से चूक गईं. इस असफलता से निराश होने के बजाय उन्होंने खुद से एक कड़ा वादा किया और अपने स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और तमाम गैर-जरूरी चीजों से पूरी तरह दूरी बना ली. डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाने के बाद उनका ध्यान केवल किताबों और सटीक रणनीति पर केंद्रित हो गया. इसी कड़े अनुशासन की बदौलत उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में शानदार रैंक 21 के साथ इस परीक्षा को क्रैक कर दिखाया.