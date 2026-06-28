Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /पहले प्रयास में हुई बुरी तरह फेल, फोन छोड़ा और दूसरे अटेम्प्ट में AIR 21 लाकर बनीं UPSC IES ऑफिसर

पहले प्रयास में हुई बुरी तरह फेल, फोन छोड़ा और दूसरे अटेम्प्ट में AIR 21 लाकर बनीं UPSC IES ऑफिसर

यूपीएससी आईईएस परीक्षा में पहले प्रयास में असफल होने के बाद मृदुपाणिनी नबी ने कैसे हासिल की AIR 21? जानिए फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर अधिकारी बनने की उनकी पूरी प्रेरक कहानी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 28, 2026, 01:43 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:43 PM IST
पहले प्रयास में हुई बुरी तरह फेल, फोन छोड़ा और दूसरे अटेम्प्ट में AIR 21 लाकर बनीं UPSC IES ऑफिसर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
FIFA WC 2026 से बाहर होते ही दिग्गज कोच ने दिया इस्तीफा, 2030 तक था कार्यकाल
Steve Clarke17 min ago
2
accident in Janjgir Champa29 min ago
3
mist cooling system35 min ago
4
Faridabad encroachment38 min ago
5
dehradun news40 min ago