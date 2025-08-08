Success Story: 3 बार NEET में फेल, अब डेटा साइंटिस्ट; पढ़िए हार को हराकर कमबैक करने वाले की कहानी
Advertisement
trendingNow12872335
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: 3 बार NEET में फेल, अब डेटा साइंटिस्ट; पढ़िए हार को हराकर कमबैक करने वाले की कहानी

Data Scientist Inspirational Story: बिना कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और बिना JEE स्कोर के, उन्होंने IIT मद्रास बैचलर ऑफ साइंस (BS) इन डेटा साइंस एंड एप्लिकेशन्स में एडमिशन लिया.

Written By  chetan sharma|Last Updated: Aug 08, 2025, 01:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: 3 बार NEET में फेल, अब डेटा साइंटिस्ट; पढ़िए हार को हराकर कमबैक करने वाले की कहानी

Data Scientist Sanjay Story: यह कहानी बताती है कि जिंदगी में असफलता आपकी काबिलियत को तय नहीं करती, बल्कि आपकी मेहनत और हिम्मत करती है. संजय इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं. उन्होंने दिखा दिया कि अगर सीखने, बदलने और आगे बढ़ने की चाह हो, तो एक फैसला आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है.

संजय ने NEET परीक्षा तीन बार दी, लेकिन हर बार असफल रहे. यह वह मोड़ था, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं. लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और एक नई राह खोजी, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी.

बिना कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और बिना JEE स्कोर के, उन्होंने IIT मद्रास बैचलर ऑफ साइंस (BS) इन डेटा साइंस एंड एप्लिकेशन्स में एडमिशन लिया. यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें एडमिशन के लिए कोई सख्त योग्यता की बाध्यता नहीं है, ताकि कोई भी व्यक्ति क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके.

संजय कहते हैं, "मैं NEET तीन बार फेल हुआ. सबको लगा मेरा करियर खत्म हो गया है. लेकिन आज मैं एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट हूं, और इसका क्रेडिट IIT मद्रास BS प्रोग्राम को जाता है."

शुरुआत से उन्होंने Python, Java, SQL, मशीन लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिद्म जैसे स्किल्स सीखे, वह भी इसी ऑनलाइन BS कोर्स के जरिए.

IIT मद्रास का यह चार साल का BS प्रोग्राम हर उम्र, एजुकेशनल बैकग्राउंड और जगह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें इंडस्ट्री में काम आने वाली स्किल्स सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं.

BSF Constable Recruitment 2025: सेना में भर्ती का था इंतजार 3588 पदों पर निकली नौकरी, ये रही डिटेल 

इस कोर्स में कई (लेवल) होते हैं, और स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी लेवल पर पढ़ाई छोड़ सकते हैं. जितने कोर्स पूरे होंगे और जितने क्रेडिट मिलेंगे, उसके आधार पर IITM CODE से फाउंडेशन सर्टिफिकेट, IIT मद्रास से डिप्लोमा या BSc/BS डिग्री दी जाती है.

अभी IIT मद्रास दो BS प्रोग्राम चला रहा है

  • BS इन डेटा साइंस एंड एप्लिकेशन्स

  • BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स

Medical Store: मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हो? ये हैं वो डिग्रियां और लाइसेंस जिनकी आपको पड़ेगी जरूरत

About the Author
author img
चेतन शर्मा

चेतन शर्मा 2013 से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हिंदुस्तान अखबार से करियर की शुरुआत करते हुए दैनिक भास्कर, NBT में भी काम किया. साल 2016 में डिजिटल मीडिया में कदम रखा और जनसत्ता डॉट कॉम से ...और पढ़ें

TAGS

NEET

Trending news

बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
;