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Hindi Newsशिक्षाSuccess Story: 3 बार NEET में फेल, अब डेटा साइंटिस्ट; पढ़िए हार को हराकर कमबैक करने वाले की कहानी

Success Story: 3 बार NEET में फेल, अब डेटा साइंटिस्ट; पढ़िए हार को हराकर कमबैक करने वाले की कहानी

Data Scientist Inspirational Story: बिना कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और बिना JEE स्कोर के, उन्होंने IIT मद्रास बैचलर ऑफ साइंस (BS) इन डेटा साइंस एंड एप्लिकेशन्स में एडमिशन लिया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: May 11, 2026, 08:49 AM IST
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Success Story: 3 बार NEET में फेल, अब डेटा साइंटिस्ट; पढ़िए हार को हराकर कमबैक करने वाले की कहानी

Data Scientist Sanjay Story: यह कहानी बताती है कि जिंदगी में असफलता आपकी काबिलियत को तय नहीं करती, बल्कि आपकी मेहनत और हिम्मत करती है. संजय इसका एक बेहतरीन उदाहरण हैं. उन्होंने दिखा दिया कि अगर सीखने, बदलने और आगे बढ़ने की चाह हो, तो एक फैसला आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है.

संजय ने NEET परीक्षा तीन बार दी, लेकिन हर बार असफल रहे. यह वह मोड़ था, जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं. लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और एक नई राह खोजी, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी.

बिना कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड और बिना JEE स्कोर के, उन्होंने IIT मद्रास बैचलर ऑफ साइंस (BS) इन डेटा साइंस एंड एप्लिकेशन्स में एडमिशन लिया. यह एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, जिसमें एडमिशन के लिए कोई सख्त योग्यता की बाध्यता नहीं है, ताकि कोई भी व्यक्ति क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सके.

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संजय कहते हैं, "मैं NEET तीन बार फेल हुआ. सबको लगा मेरा करियर खत्म हो गया है. लेकिन आज मैं एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट हूं, और इसका क्रेडिट IIT मद्रास BS प्रोग्राम को जाता है."

शुरुआत से उन्होंने Python, Java, SQL, मशीन लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिद्म जैसे स्किल्स सीखे, वह भी इसी ऑनलाइन BS कोर्स के जरिए.

IIT मद्रास का यह चार साल का BS प्रोग्राम हर उम्र, एजुकेशनल बैकग्राउंड और जगह के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसमें इंडस्ट्री में काम आने वाली स्किल्स सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं.

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इस कोर्स में कई (लेवल) होते हैं, और स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के मुताबिक किसी भी लेवल पर पढ़ाई छोड़ सकते हैं. जितने कोर्स पूरे होंगे और जितने क्रेडिट मिलेंगे, उसके आधार पर IITM CODE से फाउंडेशन सर्टिफिकेट, IIT मद्रास से डिप्लोमा या BSc/BS डिग्री दी जाती है.

अभी IIT मद्रास दो BS प्रोग्राम चला रहा है

  • BS इन डेटा साइंस एंड एप्लिकेशन्स

  • BS इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स

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