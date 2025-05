Fake Notice Alert: भारत-पाक के बीच तनाव को लेकर क्या एग्जाम हो रहीं कैंसिल? जान लीजिए इस दावे का सच

UGC Fake Notice Alert: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर देशभर में कई तरह की चीजें वायरल हो रही है. सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी तेजी से इंटरनेट पर छा जा रहा है. ऐसे में आपको ध्यान देना है कि आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा किसी भी अन्य जगहों से मिली जानकारी पर भरोसा नहीं करें.

हम आपको ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोनों देशों के तनाव के बीच सोशल मीडिया पर एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा है. इस नोटिस में ये दावा किया जा रहा था कि देश में युद्ध जैसे हालात हैं और सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं. ऐसे में छात्रों को तुरंत अपने घर लौटने की सलाह दी गई. इस नोटिस के बाद छात्र और अभिभावकों में घबराहट सी फेल गई.

FAKE NOTICE ALERT

A fabricated public notice is being circulated under the name UGC, claiming that all exams are cancelled due to a war situation and advising students to return home.

UGC confirms this notice is fake. There are no such directions from UGC.

UGC INDIA (ugc_india) May 7, 2025