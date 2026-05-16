300 साल तक हिंदुस्तान पर राज करने वाले मुगल आखिर कैसे हो गए खत्म? जानिए किसने ठोकी साम्राज्य की आखिरी कील

भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था. इसी समृद्धि ने दुनिया भर के शासकों और आक्रमणकारियों को अपनी तरफ खींचा. कई विदेशी ताकतों ने यहां हमला किया, लेकिन करीब 300 साल तक सबसे लंबे समय तक शासन मुगल साम्राज्य ने किया. बाबर से शुरू हुई यह सल्तनत अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे बादशाहों के दौर में अपने शिखर पर पहुंची. लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब यही ताकतवर साम्राज्य धीरे-धीरे अंदर से मार डाला लगा. इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार, मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई वजहें थीं अंधरूनी कमजोरी, मराठों का दबाव, विदेशी हमले और आखिर में अंग्रेजों की चालाकी.

मुगल साम्राज्य की शुरुआत कैसे हुई?

मुगल शासन की नींव साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद पड़ी. बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की. इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां जैसे शासकों ने साम्राज्य को मजबूत बनाया. खासकर अकबर के शासनकाल में मुगल सत्ता अपने चरम पर पहुंची. प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था मजबूत हुई. लेकिन बाद के दशकों में सत्ता की लड़ाई और गलत हमलों ने इस मजबूत साम्राज्य की नींव को कमजोर करना शुरू कर दिया.

औरंगजेब के दौर में क्या बदल गया?

औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक शासन किया. उनके दौर में मुगल साम्राज्य इलाके के हिसाब से सबसे बड़ा था, लेकिन दब से पतन की शुरुआत भी हुई. औरंगजेब की सख्त नीतियां और धार्मिक हमलों से मराठा, सिख और राजपूत जैसे शक्तिशाली समूह नाराज हो गए. लगातार युद्धों ने खजाना खाली करना शुरू कर दिया. 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कमजोर शासकों का दौर शुरू हुआ. बहादुर शाह प्रथम और बाद में मुहम्मद शाह जैसे शासकों के समय असली ताकत दरबारियों और सेनापतियों के हाथ में जाने लगी.

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मराठों और विदेशी हमलों ने कैसे तोड़ा?

इसी दौर में मराठा विस्तार ने मुगलों को लगातार चुनौती दी. मराठों ने कई इलाकों पर कब्जा किया और दिल्ली तक अपनी ताकत दिखा दी. इससे मुगल सत्ता की साख गिरती रही. फिर 1739 में फारस के शासक नादिर शाह ने करनाल की लड़ाई में मुगलों को हराकर दिल्ली में भारी लूटपाट की. कोहिनूर जैसे भंडार भी लूट लिए गए. इसके बाद अहमद शाह दुर्रानी ने 1748 से 1767 तक कई बार भारत पर हमला किया. इन हमलों ने मुगल साम्राज्य की कमर पूरी तरह तोड़ दी.

आखिर आखिरी कील किसने ठोकी?

जब मुगल कमजोर हो चुके थे, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की. 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई में जीत के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने प्रभाव में ले लिया. इतिहासकार जदुनाथ सरकार के अनुसार, दफन से मुगल बादशाह सिर्फ नाम के शासक रह गए. फिर 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर को मुखिया नेता बनाया गया, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह कुचल दिया. जफर को रंगून भेज दिया गया और 1862 में उनकी मौत के साथ मुगल शासन का अंत हो गया.