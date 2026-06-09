/कोबरा जैसा फन फैलाता है, लेकिन कोबरा नहीं! जानिए इस रहस्यमयी विशाल सांप की असली पहचान

दक्षिण अमेरिका के दलदली इलाकों में पाया जाने वाला फॉल्स वॉटर कोबरा (Hydrodynastes gigas) दुनिया के सबसे दिलचस्प सांपों में गिना जाता है. पहली नजर में यह बिल्कुल असली कोबरा जैसा दिखाई देता है. खतरा महसूस होने पर यह अपना गला फैलाकर बड़ा फन बना लेता है, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाते हैं. हालांकि नाम और रूप से कोबरा जैसा दिखने के बावजूद इसका असली कोबराओं से कोई करीबी संबंध नहीं है. यह मुख्य रूप से ब्राजील, पैराग्वे, बोलिविया और उत्तरी अर्जेंटीना में पाया जाता है और इसकी लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक पहुंच सकती है.
इस सांप की सबसे बड़ी पहचान इसका कोबरा जैसा फन है. जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह शरीर का अगला हिस्सा ऊपर उठाता है, गर्दन की त्वचा और पसलियों को फैलाता है और जोर से फुफकारता है. इससे यह वास्तव में जितना बड़ा होता है, उससे कहीं ज्यादा विशाल दिखाई देता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह इसकी एक रक्षा रणनीति है, जिससे शिकारी डरकर दूर चले जाएं. दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की कई अलग-अलग सांप प्रजातियों में यह व्यवहार स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ है.
फॉल्स वॉटर कोबरा बेहद अनुकूलनशील सांप माना जाता है. यह दलदलों, नदियों के किनारों, घास के मैदानों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आसानी से रह सकता है. यह शानदार तैराक होने के साथ-साथ पेड़ों पर चढ़ने में भी माहिर है. इसकी डाइट काफी विविध होती है. यह मछलियां, मेंढक, पक्षी, चूहे और अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है. दिन के समय सक्रिय रहने वाला यह सांप अपने वातावरण के अनुसार शिकार करने की क्षमता रखता है.
फॉल्स वॉटर कोबरा पूरी तरह से हानिरहित नहीं है. इसके मुंह के पिछले हिस्से में बड़े दांत होते हैं और यह विशेष ग्रंथियों से एक प्रकार का विषैला स्राव भी बनाता है. हालांकि इसका जहर कोबरा, करैत या माम्बा जैसे खतरनाक सांपों की श्रेणी में नहीं आता. वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि इसके काटने से सूजन, दर्द और कुछ समय के लिए प्रभावित हिस्से में परेशानी हो सकती है. लेकिन गंभीर विषाक्तता के लिए लंबे समय तक संपर्क की आवश्यकता होती है.
वैज्ञानिकों के लिए यह सांप कई विरोधाभासों का अनोखा मिश्रण है. यह कोबरा जैसा दिखता है लेकिन कोबरा नहीं है. यह पानी में भी रहता है और जमीन पर भी आसानी से घूमता है. इसमें विष मौजूद है, लेकिन यह मुख्य रूप से डराने की रणनीति अपनाता है. दक्षिण अमेरिका के एनाकोंडा, रैटलस्नेक और बुशमास्टर जैसे प्रसिद्ध सांपों के बीच फॉल्स वॉटर कोबरा ने अपनी अलग पहचान बनाई है. यही वजह है कि यह आज भी वन्यजीव विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का विषय बना हुआ है.