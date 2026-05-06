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Hindi Newsशिक्षाजब मौत का सामान बन गया अपना ही आविष्कार... किसी को मशीन ने निगला, तो कोई रॉकेट कुर्सी के साथ हवा में हुआ गायब

जब मौत का सामान बन गया अपना ही आविष्कार... किसी को मशीन ने निगला, तो कोई रॉकेट कुर्सी के साथ हवा में हुआ गायब

Famous inventors killed by their own inventions: इतिहास में ऐसे कई आविष्कारक हुए हैं जिनके क्रांतिकारी आविष्कारों ने ही उनकी जान ले ली, जैसे मैरी क्यूरी की रेडिएशन से मौत या फ्रांज राइशेल्ट का असफल पैराशूट परीक्षण, ये खबर उन वैज्ञानिकों के जुनून और उनके आविष्कारों के पीछे छिपे खतरों की रोमांचक कहानियों के बारे में है.

 

|Last Updated: May 06, 2026, 12:02 PM IST
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जब मौत का सामान बन गया अपना ही आविष्कार... किसी को मशीन ने निगला, तो कोई रॉकेट कुर्सी के साथ हवा में हुआ गायब

Famous inventors killed by their own inventions: दुनिया में हर नई खोज अपने साथ जोखिम भी लेकर आती है. कई बार इन खोजों की कीमत खुद आविष्कारकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है. इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां किसी नए प्रयोग ने ही अपने बनाने वाले को नुकसान पहुंचाया है. ये कहानियां हमें बताती हैं कि नई चीजें बनाने का जुनून कितना खतरनाक भी हो सकता है. इन लोगों ने कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन वही कोशिश उनकी जिंदगी का आखिरी कदम बन गई. ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में आज हम आपको बताएंगे. 

फ्रांज राइशेल्ट का पैराशूट

फ्रांस के फ्रांज राइशेल्ट का मामला काफी चर्चा में आया था. उन्होंने एक खास तरह का पैराशूट कोट बनाया था. उनका मानना था कि इसे पहनकर इंसान ऊंचाई से कूदकर सुरक्षित जमीन पर उतर सकता है. अपने इस प्रयोग को साबित करने के लिए उन्होंने 1912 में एफिल टॉवर से छलांग लगा दी. लेकिन उनका पैराशूट काम नहीं कर पाया. वे सीधे जमीन पर गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस पूरी घटना को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया गया था.

हेनरी स्मोलिंस्की की उड़ने वाली कार                                                                    

एक और उदाहरण की बात करें तो ये उदाहरण हेनरी स्मोलिंस्की का है. वे एक ऐसी कार बनाना चाहते थे जो जमीन पर चलने के साथ हवा में उड़ भी सके. उन्होंने कार और विमान को मिलाकर एक नया मॉडल तैयार किया. लेकिन जब वे अपने इस प्रोटोटाइप की टेस्टिंग कर रहे थे, तब दुर्घटना हो गई. उनका यह उड़ने वाला वाहन क्रैश हो गया. इस हादसे में उनकी जान चली गई. उनका सपना अधूरा ही रह गया.

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रेडियोएक्टिव वुमेन

वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की कहानी भी अलग तरह की है. उन्होंने रेडियोएक्टिव पर काम किया और कई नई खोजें की थी. उस समय रेडिएशन के खतरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. वे अपने रिसर्च के दौरान रेडियम जैसे तत्वों को अपने पास रखती थीं. यहां तक कि उनके साथ सोती भी थीं. लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने की वजह से उनकी तबीयत खराब होती गई. आखिरकार इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई. आज भी उनके पुराने दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए जाते हैं.

प्रिंटिंग मशीन और रॉकेट वाली कुर्सी

इसी तरह विलियम बुलॉक ने एक नई प्रिंटिंग मशीन बनाई थी. यह मशीन छपाई के काम में बड़ी क्रांति लेकर आई थी. लेकिन एक दिन इसी मशीन में उनका पैर फंस गया. चोट इतनी गंभीर थी कि कुछ दिनों बाद संक्रमण फैल गया. अंत में उनकी मौत हो गई. वहीं चीन के एक पुराने आविष्कारक वान हू की कहानी भी सुनाई जाती है. कहा जाता है कि उन्होंने कुर्सी पर रॉकेट बांधकर उड़ने की कोशिश की. लेकिन इस प्रयोग के बाद वे गायब हो गए. इन सभी घटनाओं से साफ है कि नई खोजें जितनी रोमांचक होती हैं, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र 12वीं रिजल्ट आज होगा जारी, स्टूडेंट्स तैयार रखें ये चीजें, स्कोरकार्ड डाउनलोड से लेकर जानें जरूरी बातें 

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