Famous Person GK: द्रौपदी मुर्मू ने किस चुनाव को जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी?
Hindi News

Famous Person GK: द्रौपदी मुर्मू ने किस चुनाव को जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी?

Famous Person Trending Quiz: अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको देश की 'प्रथम नागरिक' राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जरूर से पता होने चाहिए. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 10, 2025, 06:55 PM IST
Famous Person GK: द्रौपदी मुर्मू ने किस चुनाव को जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी?

Famous Person Quiz: भारत के अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा में देश-विदेश के प्रसिद्ध लोगों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए हम आपको देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़े 10 जनरल नॉलेज के सवाल और जवाब के बारे में बताते हैं. ये जानकारी न सिर्फ आपके नॉलेज को देश के 'प्रथम नागरिक' के प्रति बढ़ाएगा. बल्कि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने में भी काफी सहायता करेगा. आप चाहें तो इन सवालों को नोट भी कर के रख सकते हैं. 

सवाल 1: द्रौपदी मुर्मू ने कब भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली?
जवाब:  द्रौपदी मुर्मू ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई, 2022 को शपथ ली. 

सवाल 2: द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था?
जवाब: द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून, 1958 में हुआ था. 

सवाल 3: द्रौपदी मुर्मू की पहली नौकरी कौन सी थी?
जवाब: द्रौपदी मुर्मू की पहली नौकरी स्कूल शिक्षिका की थी.

सवाल 4: द्रौपदी मुर्मू ने कौन से साल में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी?
जवाब: द्रौपदी मुर्मू ने साल 1997 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी.  

सवाल 5: द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहां हुआ था?
जवाब: द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा में दूरस्थ मयूरभंज जिले के उपरबेड़ा गांव में एक संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था. 

GK Questions: ये है नेपाल की सबसे कठिन परीक्षा, Gen Z तक के लिए बहुत मुश्किल!

सवाल 6: द्रौपदी मुर्मू ने कौन सा चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी?
जवाब: द्रौपदी मुर्मू ने 1997 में राइरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी.

सवाल 7: द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी?
जवाब: द्रौपदी मुर्मू झारखंड की पहली महिला और 9वीं राज्यपाल 2015 से 2021 तक रही थी. 

सवाल 8: भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राजनीतिक दल से जुड़ी हैं?
जवाब: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है.

सवाल 9: द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
जवाब: द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा विधानसभा द्वारा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. 

सवाल 10: राष्ट्रपति चुनाव 2022 के दौरान द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ किसे नामित किया गया था?
जवाब: राष्ट्रपति चुनाव 2022 के दौरान, द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ा था. 

फोटो में सिर्फ 3 अंतर; खोजना बेहद मुश्किल, जीनियस ही 10 सेकंड में दे पाएंगे जवाब

