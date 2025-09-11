Famous Person GK: महात्मा गांधी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी मां कहते थे?

Famous Person Quiz: भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है. शायद ही ऐसा कोई भारतीय हो, जो उन्हें नहीं जानता हो. महात्मा गांधी ने अपनी अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. ऐसे में अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको महात्मा गांधी से जुड़े इन 10 सवालों का जवाब जरूर से पता होना चाहिए. जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं.

सवाल 1: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?

जवाब: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे.

सवाल 2: महात्मा गांधी की याद में हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है?

जवाब: महात्मा गांधी की याद में हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है.

सवाल 3: महात्मा गांधी को 'कैसर-ए-हिन्द' की उपाधि किसने दी थी?

जवाब: 1915 में महात्मा गांधी को 'कैसर-ए-हिन्द' की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी.

सवाल 4: 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ किसकी जयंती मनाई जाती है?

जवाब: 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है.

सवाल 5: महात्मा गांधी किस धार्मिक पुस्तक को अपनी मां कहते थे?

जवाब: महात्मा गांधी भगवद गीता को अपनी मां कहते थे

सवाल 6: 'गांधी बिफोर इंडिया' पुस्तक किसने लिखी थी?

जवाब: 'गांधी बिफोर इंडिया' पुस्तक रामचंद्र गुहा द्वारा लिखा गया था.

सवाल 7: महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है?

जवाब: महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था.

सवाल 8: महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था?

जवाब: महात्मा गांधी ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन (1901) में भाग लिया था.

सवाल 9: महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी?

जवाब: महात्मा गांधी ने कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर को 'गुरुदेव' की उपाधि दी थी.

सवाल 10: महात्मा गांधी ने किस स्थान से नमक मार्च शुरू किया, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है?

जवाब: महात्मा गांधी ने नमक मार्च या नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम से की थी. यह मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और इसका अंत 6 अप्रैल 1930 को हुआ, जब गांधीजी ने दांडी पहुंचकर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ा था.

