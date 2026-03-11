किसान के बेटे ने किया कमाल! JEE Advanced में AIR 85 हासिल कर IIT Bombay लिया दाखिला

भारद्वाज तोरती आंध्र प्रदेश के अमलापुरम के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई Sir C V Raman School से की. 10वीं कक्षा में उन्होंने 600 में से 558 अंक हासिल किए जो लगभग 93 प्रतिशत थे. इसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए विजयवाड़ा के नारायणा कॉलेज में दाखिला लिया. 12वीं कक्षा में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1000 में से 989 अंक हासिल किए जो करीब 98.9 प्रतिशत थे.

किसान परिवार से आने वाले भरद्वाज की सफलता की कहानी मेहनत, धैर्य और सही रणनीति की मिसाल है. उन्होंने कभी आखिरी समय की पढ़ाई पर भरोसा नहीं किया बल्कि शुरुआत से ही रोजाना अभ्यास और समझ के साथ तैयारी की. उनका कहना है कि JEE जैसे कठिन एग्जाम में सफलता पाने के लिए लगातार पढ़ाई और सही तरीके से अभ्यास करना बहुत जरूरी है.

लगातार पढ़ाई को बनाया सफलता का मंत्र

भरद्वाज बताते हैं कि इंटरमीडिएट के दौरान उन्होंने पूरी तरह से Joint Entrance Examination की तैयारी पर ध्यान देना शुरू किया. उनका मानना है कि JEE में सफलता पाने के लिए आखिरी समय की रटने वाली पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है रोजाना अभ्यास करना. उनका कहना है कि Practice makes man perfect यानी लगातार अभ्यास ही सफलता दिलाता है. वह पढ़ाई करते समय यह ध्यान रखते थे कि जो भी विषय पढ़ें उसे पूरी तरह समझें. अगर कोई टॉपिक साफ नहीं होता था तो वह आगे नहीं बढ़ते थे. उन्होंने हर चीज पढ़ने की बजाय उन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया जो परीक्षा में ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं.

रोज करीब 12 घंटे पढ़ाई

JEE की तैयारी के दौरान भरद्वाज का रोज का पढ़ाई का समय काफी लंबा होता था. वह लगभग 12 घंटे पढ़ाई करते थे. हालांकि बीच-बीच में छोटे ब्रेक भी लेते थे ताकि दिमाग ताजा बना रहे और ध्यान बना रहे.

इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रही सबसे कठिन

तैयारी के दौरान उन्हें भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. खासकर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन्हें काफी कठिन लगती थी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ याद रखना पड़ता है. लेकिन उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सवाल हल करके और लगातार अभ्यास करके इस विषय को भी मजबूत बना लिया.

परीक्षा में अपनाई स्मार्ट रणनीति

शुरुआत में भरद्वाज परीक्षा के दौरान सवालों को क्रम से हल करते थे. वह हर सवाल को देखकर तय करते थे कि उसे हल करना है या छोड़ना है. बाद में उन्होंने अपनी रणनीति बदली. उन्होंने तय किया कि पहले दौर में किसी एक विषय पर ज्यादा समय नहीं देंगे. जो सवाल कठिन लगते थे, उन्हें छोड़ देते थे और समय मिलने पर बाद में फिर से कोशिश करते थे. इस तरीके से उन्हें समय को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिली और परीक्षा का दबाव भी कम महसूस हुआ.

सीमित किताबों से की तैयारी

दिलचस्प बात यह है कि भरद्वाज ने बहुत ज्यादा किताबों का सहारा नहीं लिया. उन्होंने अपने कॉलेज की स्टडी मटेरियल, NCERT की किताबें, क्लास नोट्स और कुछ रेफरेंस बुक्स से ही तैयारी की. उनकी सलाह है कि छात्रों को बहुत सारी किताबें इकट्ठा करने की बजाय भरोसेमंद मटेरियल से पढ़ाई करनी चाहिए और समझ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए.

मुश्किल सवालों से ऐसे निपटते थे

जब भी उन्हें कोई कठिन सवाल मिलता था, तो वह उसे तुरंत छोड़ते नहीं थे. पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते थे और यह समझने की कोशिश करते थे कि उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है. कभी-कभी जवाब गलत भी हो जाता था, लेकिन वह कोशिश जरूर करते थे. उनका मानना है कि बिना कोशिश किए सवाल छोड़ देना सही तरीका नहीं है.

परिवार का मिला पूरा साथ

भरद्वाज की सफलता में उनके परिवार का भी बड़ा योगदान है. उनके पिता शिवा रमन खेती करते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं. भरद्वाज कहते हैं कि परिवार के सहयोग और भरोसे ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की ताकत दी.

IIT बॉम्बे में नई शुरुआत

आज Indian Institute of Technology Bombay में पढ़ाई करते हुए भरद्वाज अपने कॉलेज जीवन का पूरा आनंद ले रहे हैं. वह पढ़ाई के साथ दोस्तों के साथ समय बिताते हैं और नई चीजें सीखते रहते हैं. उनका कहना है कि अमलापुरम से IIT बॉम्बे तक का सफर सिर्फ पढ़ाई की सफलता नहीं है, बल्कि यह धैर्य, समझदारी और लगातार मेहनत की कहानी है.

