12वीं के बाद ‘ट्रेंड सेटर’ बनने का सपना? फैशन डिजाइनिंग में करियर की फुल ऑन डिमांड, टॉप कॉलेज से लेकर जॉब तक पूरी डिटेल

आप 12वीं के बाद B.Des (बैचलर ऑफ डिजाइन) या B.Sc जैसे कोर्स कर सकते हैं. अगर आगे और अच्छी पोस्ट पर काम करना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद M.Des (मास्टर्स ऑफ डिजाइन) भी कर सकते हैं. इसके अलावा, किसी खास स्किल को सीखने के लिए छोटे-छोटे सर्टिफिकेट कोर्स भी किए जा सकते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 04, 2026, 11:18 AM IST
अगर आपको नए ट्रेंड समझने और कुछ नया क्रिएट करने का शौक है, तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए शानदार करियर बन सकता है. 12वीं के बाद इस फील्ड में कई कोर्स और अच्छे कॉलेज मौजूद हैं. जहां से पढ़ाई करके आप बड़ी कंपनियों में नौकरी या खुद का ब्रांड शुरू कर सकते हैं. भारत में फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में इस क्षेत्र में नौकरी और करियर के मौके भी लगातार बढ़ रहे हैं. सही कोर्स और अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करके इस फील्ड में अच्छा भविष्य बनाया जा सकता है.

भारत के टॉप फैशन डिजाइनिंग संस्थान
भारत में फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई के लिए कई अच्छे और नामी संस्थान हैं. सबसे पहले नाम National Institute of Fashion Technology (NIFT) का आता है. यह देश का सबसे लोकप्रिय संस्थान है. इसमें एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और इसके देशभर में करीब 20 कैंपस हैं. यहां से आप ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकते हैं. इसके अलावा Sardar Vallabhbhai Patel International School of Textiles and Management (SVPITM) भी एक अच्छा विकल्प है, जहां CUET के जरिए एडमिशन मिलता है. National Institute of Design (NID) भी डिजाइनिंग के लिए काफी मशहूर है. यहां भी प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है.

बता दें, अगर आप फैशन बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो International Institute of Fashion Design (IIAD) में BBA या MBA कर सकते हैं. इनके अलावा Amity University, JD Birla Institute और Hans Raj Mahila Maha Vidyalaya जैसे संस्थान भी फैशन डिजाइनिंग के लिए अच्छे माने जाते हैं.

पढ़ाई के बाद कहां मिल सकती है नौकरी
फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पूरा करने के बाद आपके पास कई तरह के काम के मौके होते हैं. आप बड़े फैशन ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं, जैसे FabIndia, BIBA Apparels, Bata, Sabyasachi Mukherjee के ब्रांड और Gini and Jony. अगर चाहें तो आप खुद का फैशन ब्रांड भी शुरू कर सकते हैं या फिर टीचर बनकर भी इस फील्ड में करियर बना सकते हैं.

बता दें, इस फील्ड में सिर्फ डिजाइनर ही नहीं, बल्कि कई तरह के काम होते हैं. आप फैशन स्टाइलिस्ट, टेक्सटाइल डिजाइनर, फैशन बायर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर या मर्चेंडाइजर के रूप में भी काम कर सकते हैं.

क्यों चुनें फैशन डिजाइनिंग
आज के समय में फैशन सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक बड़ा इंडस्ट्री बन चुका है. अगर आपके पास क्रिएटिव सोच और नए ट्रेंड की समझ है, तो इस फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छे मौके हैं. सही दिशा और मेहनत के साथ आप यहां अपना एक अलग नाम बना सकते हैं.

ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

