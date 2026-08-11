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AI और Coding नहीं आती तो भी टेंशन नहीं, ये 10 नौकरियां बन सकती हैं आपके करियर का सबसे मजबूत रास्ता

AI और मशीन लर्निंग के बिना भी बना सकते हैं शानदार करियर. LinkedIn की 2026 रिपोर्ट के अनुसार स्ट्रैटेजिक एडवाइजर, बीडीई, हेल्थकेयर और कंस्ट्रक्शन समेत ये 10 Jobs तेजी से बढ़ सकती हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 11, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:49 PM IST
AI और Coding नहीं आती तो भी टेंशन नहीं, ये 10 नौकरियां बन सकती हैं आपके करियर का सबसे मजबूत रास्ता

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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