Hindi Newsशिक्षाFebruary School Holidays 2026: फरवरी में 6 दिनों के लिए स्कूल-कॉलेज बंद! जानें कब-कब रहेगी साल के दूसरे महीने में छुट्टियां?

February School Holidays 2026: फरवरी में 6 दिनों के लिए स्कूल-कॉलेज बंद! जानें कब-कब रहेगी साल के दूसरे महीने में छुट्टियां?

February School Holidays 2026 List: फरवरी के महीने में कितने दिनों के लिए स्कूल बंद रहेंगे? कब-कब फरवरी में स्कूल और कॉलेज की छुट्टी हो सकती है? आइए फरवरी हॉलिडे लिस्ट पर गौर करते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 31, 2026, 04:17 PM IST
February school holidays 2026
February school holidays 2026

February School Holidays 2026 List: साल के दूसरे महीने की शुरुआत होने वाली है और पिछले महीने अलग-अलग खास दिन और त्योहारों के कारण भारत के विभिन्न राज्यों में स्कूल और कॉलेज बंद रहे थे. जबकि, बदलता मौसम तो कभी भीषण सर्दी के कारण भी स्कूलों की छुट्टी रही. यहां तक कि कुछ राज्यों में विंटर टाइम टेबल के अनुसार स्कूल जारी रहा. नए महीने की शुरुआत होने वाली है और फरवरी में कितने दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे? आइए स्कूलों की छुट्टी लिस्ट पर गौर कर लेते हैं.

फरवरी में 6 दिनों के लिए स्कूल-कॉलेज बंद

फरवरी के महीने में अलग-अलग खास अवसर के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. ये महीना 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए भी खास रहेगा. 17 फरवरी से उनके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे. साप्ताहिक छुट्टी के अलावा विभिन्न कारणों से स्कूल और कॉलेज की छुट्टी रहेगी.

फरवरी में कब-कब बंद रहेंगे स्कूल?

महीने की शुरुआत में ही स्कूल और कॉलेज की छुट्टी रहेगी. 1 फरवरी को रविवार है और संत रविदास की जयंती भी है जिस वजह से राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. इसके बाद 8 फरवरी को रविवार के कारण स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इसके बाद 15 फरवरी, रविवार को महाशिवरात्रि है और इस दिन देश भर के सभी कॉलेज और स्कूल बंद रहेंगे.

18 फरवरी 2026 को लोसर त्योहार है और इस अवसर पर सिक्किम में स्कूलों की छुट्टी हो सकती है. 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती है और इस अवसर पर महाराष्ट्र में छुट्टी रहती है जिस वजह से सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. 22 फरवरी, रविवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे. इस तरह से कुल 6 दिनों तक इस महीने स्कूल बंद रहेंगे.

फरवरी-मार्च में परीक्षाएं

छोटी क्लास के बच्चों से लेकर 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी ये महीना परीक्षा देने वाला रहेगा. 17 फरवरी से बोर्ड परीक्षा की शुरुआत है. जबकि, नर्सरी से 9वीं तक और 11वीं के स्टूडेंट्स के एग्जाम भी जारी रहेंगे. मार्च के शुरुआती दिनों तक इन कक्षाओं के एग्जाम जारी रहेंगे. जबकि, अप्रैल तक बोर्ड परीक्षाएं हो सकती हैं. एग्जाम की तारीखें शिक्षा बोर्ड, राज्य और स्कूल के आधार पर अलग-अलग हो सकती हैं. इसलिए स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो छुट्टियों से संबंधित पूरी जानकारी के लिए स्कूल प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- भारत में अब विदेश जैसी एजुकेशन... खुल गई गुरुग्राम में ब्रिटेन की ये यूनिवर्सिटी, जानें 12वीं के बाद कैसे मिलेगा एडमिशन

