Hindi Newsशिक्षासऊदी अरब से करनी है इंजीनियरिंग और फिर नौकरी? पहले जान लें कितने रुपये तक का खर्चा

सऊदी अरब से करनी है इंजीनियरिंग और फिर नौकरी? पहले जान लें कितने रुपये तक का खर्चा

Engineering Fees in Saudi Arabia: भारत में इंजीनियरिंग करवाने वाली कई संस्थान और यूनिवर्सिटी हैं जिनका नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध है. हालांकि, ऐसे छात्र जो सऊदी अरब से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो आइए पहले वहां की फीस जान लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Dec 27, 2025, 01:31 PM IST
सऊदी अरब से करनी है इंजीनियरिंग और फिर नौकरी? पहले जान लें कितने रुपये तक का खर्चा

Engineering Fees in Saudi Arabia: भारत में मेडिकल क्षेत्र से जुड़ने वालों की संख्या जितनी ज्यादा है उससे कई ज्यादा इंजीनियरिंग करने वालों की संख्या है. जब बात किसी डिग्री को हासिल करके बेहतर करियर बनाने की राह चुनने की आती है तो अक्सर कई भारतीय छात्रों की पहली पसंद इंजीनियरिंग होती है. खासतौर पुरुषों में इंजीनियरिंग करने वालों की संख्या ज्यादा देखी जाती है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ भविष्य में बेहतर नौकरी की तलाश भी कई उम्मीदवारों को रहती है. अगर आप उनमें से हैं जो विदेश से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और उसके लिए साऊदी अरब जाने का सोच रहे हैं. साथ ही पढ़ाई के अलावा वहां नौकरी भी करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि सऊदी अरब में इंजीनियरिंग की फीस कितनी है?

सऊदी अरब से इंजीनियरिंग

आपका भी प्लान सऊदी अरब से इंजीनियरिंग करने का है तो इसके बारे में सोच सकते हैं. यहां भी कई फेमस यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें इंजीनियरिंग की अच्छी पढ़ाई करवाने के लिए जाना जाता है. विदेशी छात्रों को पढ़ाई करवाने के लिए सऊदी अरब की सरकार की ओर से स्कॉलरशिप और अन्य तरह से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है.

सऊदी अरब में कितनी है इंजीनियरिंग की फीस?

सऊदी अरब में इंजीनियरिंग के कई कॉलेज हैं जो छात्रों को बीटेक समेत अन्य डिग्री देने के लिए जानी जाती है. आमतौर पर सऊदी अरब में इंजीनियरिंग की फीस SAR 10000 यानी करीब 239704 रुपये से SAR 30000 यानी करीब 719111 रुपये तक हो सकती है. वहीं, यूनिवर्सिटी की फीस, कोर्स, ट्रेनिंग सेंटर जैसे अन्य वजहों के कारण इंजीनियरिंग की फीस अलग-अलग हो सकती है.

सऊदी अरब में इंजीनियरों के लिए नौकरियां

सऊदी अरब में नौकरी के लिए कई भारतीय जाते हैं. वहीं, अगर आप यहां से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के साथ आगे नौकरी करने का भी प्लान कर रहे हैं तो बता दें कि सऊदी अरब में इंजीनियरों के लिए नौकरियों के भी कई अच्छे ऑप्शन्स होते हैं.

ये भी पढ़ें- विदेश से करनी है MBBS की पढ़ाई? यूरोप में ये हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी, जानें फीस से लेकर सबकुछ

