NEET-UG री-एग्जाम में छात्राओं ने मारी बाजी, 58 प्रतिशत हुईं पास; किसने किया टॉप?

NEET-UG Result: राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार (16 जुलाई) को नीट-यूजी री-एग्जाम के परिणाम घोषित कर दिए. इस परीक्षा में लगभग 20 लाख बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें से 11.21 लाख उम्मीदवार उतीर्ण हुए हैं. इस परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी है. छात्राओं ने छात्रों को पीछे छोड़ दिया है.
दरअसल, 3 मई को पहली बार नीट-यूजी 2026 की परीक्षा कराई गई थी. हालांकि, पेपर लीक होने की खबरों के कारण इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा. दोबार यह परीक्षा 21 जून को हुई. जिसमें 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. इस परीक्षा में करीब 58 प्रतिशत छात्राएं पास हुई हैं.
बता दें कि नीट-यूजी में पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने संयुक्त रूप से 720 में से 715 अंक प्राप्त किए हैं. छात्र अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर देख सकते हैं.
बता दें कि देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5440 परीक्षा केंद्रों पर नीट-यूजी परीक्षा का आयोजन किया गया था. NEET UG की पुनः परीक्षा में लगभग 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और संबद्ध कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्र हैं.
The National Testing Agency (NTA) today declared the result of the National Eligibility cum Entrance Test (Undergraduate), NEET (UG) 2026. The result has been declared in time so that the medical-admission and counselling calendar for candidates stays on track.
A total of close… pic.twitter.com/ER4btyZWOR
— ANI (@ANI) July 16, 2026
NEET UG 2026 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले अधिकांश उम्मीदवार 17 से 19 वर्ष की आयु के हैं. कुल उम्मीदवारों में से 138 ने 720 में से 690 से अधिक अंक प्राप्त किए. NTA के अनुसार, इनमें से 93 प्रतिशत से अधिक उम्मीदवारों ने पहली बार NEET (UG) परीक्षा दी और 99 प्रतिशत उम्मीदवार 17 से 19 वर्ष की आयु के हैं.
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एनटीए के अनुसार, 720 में से 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए.
1,492 उम्मीदवारों ने 650 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए.
10,160 उम्मीदवारों ने 600 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए.
90,780 उम्मीदवारों ने 500 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए.