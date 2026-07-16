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NEET-UG री-एग्जाम में छात्राओं ने मारी बाजी, 58 प्रतिशत हुईं पास; किसने किया टॉप?

राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने नीट-यूजी री-एग्जाम के नजीजे घोषित कर दिए. इस परीक्षा में 11.21 लाख उम्मीदवार उतीर्ण हुए. इस परीक्षा में 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 16, 2026, 11:16 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:20 PM IST
NEET-UG री-एग्जाम में छात्राओं ने मारी बाजी, 58 प्रतिशत हुईं पास; किसने किया टॉप?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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